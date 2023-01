Renault 4, con il retrofit te la trasformo in un'auto elettrica!

Debutta sul mercato il primo kit di retrofit per la storica auto francese. Nei prossimi mesi arriveranno quelli per Renault 5 e Twingo

Lo scorso maggio ho avuto la meravigliosa opportunità di mettermi al volante della storica Renault 5, che nel 2022 ha compiuto la bellezza di cinquant’anni. Ho guidato la prima serie del 1972, quella con l'originale logo Renault, ma anche il modello con retrofit che trasforma la piccola francese in un’auto elettrica, preservandone lo spirito (e il valore) originale.

Prova speciale R5: alla guida della versione con retrofit elettrico

SI COMINCIA COL 4 Come scrivevo allora, il kit sviluppato dall’azienda francese R-Fit è stato inizialmente sviluppato per la sorella maggiore Renault 4 (al Salone di Parigi è stato presentato un concept che ne anticipa il ritorno), e verrà messo in vendita dal prossimo 1 febbraio. Il kit di retrofit toglie il motore termico e il serbatoio, sostituendoli con un motore elettrico e una batteria. La trasmissione meccanica e il cambio non vengono toccati.

VEDI ANCHE

SCHEDA TECNICA DEL RETROFIT RENAULT 4

Motore sincrono brushless da 14,5 kW (20 CV)

brushless da Batteria al Litio Ferro Fosfato (LiFePo) da 105V e 10,7 kWh

al Litio Ferro Fosfato (LiFePo) da 105V e Autonomia di circa 80 km

Distribuzione dei pesi invariata rispetto al veicolo termico originale

Ricarica da presa domestica in tre ore e mezza

in tre ore e mezza Due anni di garanzia

Renault 4, arriva il retrofit per trasformarla in auto elettrica

PREZZO Acquistabile online sul sito rfitvintage.com il kit costa 17.900 euro, che comprendono l’installazione e la ri-omologazione dell’auto. Una cifra niente affatto modesta, giustificata però dall’imponente lavoro che la conversione richiede, e che per un vero collezionista non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile. In aggiunta, il kit beneficia in Francia dei contributi statali e regionali. Nei prossimi mesi arriveranno anche i retrofit per Renault 5 e Twingo.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 26/01/2023