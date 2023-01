Renault Espace, grande ritorno. Sarà un SUV. Il video teaser

Per il nuovo SUV 7 posti, la Losanga sceglie un nome iconico. Appuntamento in primavera. Cosa sappiamo di Espace sesta generazione

Quando hai a tua disposizione un nome che è un marchio nel marchio, a quella tentazione di rispolverarlo alla prima occasione non è facile resistere. Chedi a Renault, che nell'individuare il nome del suo nuovo SUV di medio-grandi dimensioni, scarta tutte le possibili altre opzioni e sceglie proprio Espace. Da antesignana dei monovolume ad MPV/crossover, vedi l'edizione da poco uscita di scena. Sino alla trasformazione in SUV fatto e finito. Con nuova Renault Espace, sesta generazione di un veicolo che ha scritto la storia dell'auto degli ultimi 40 anni (e nel suo caso, non si corre il rischio di abusare di frasi ad effetto), appuntamento a primavera. Intanto, un mini video svela il lettering e parte delle luci posteriori.

Espace, ritorna in auge un nome leggendario

UNISCI I PUNTINI I primi avvistamenti del prototipo di un SUV di aspetto e proporzioni Renault Austral, ma dalla carrozzeria più lunga, inizialmente sospettato di chiamarsi Grand Austral, risalgono ad ottobre scorso. Non è quindi una sorpresa che la Régie, approssimativamente tra marzo e aprile 2023, toglierà i veli a un'auto che con Austral condividerà gran parte del design e delle soluzioni tecniche. La novità è quel nome, Espace, che omaggia una vettura iconica, ma che ne evolve la funzione. Sempre quella di trasporto collettivo nel massimo comfort, ma con la maggiore ''grinta'' dello sport utility di nuova concezione.

VEDI ANCHE

Nuova Renault Espace, le nostre foto spia

L'IDENTIKIT Nome a parte e scadenza di massima della premiere globale, la Losanga non rivela alcun particolare. Restano valide le anticipazioni espresse quando spiammo l'auto di pre-produzione. Nuova Espace simile ad Austral nello stile, ma dal passo maggiorato e dalla forma del tettuccio leggermente meno arcuata al posteriore. Configurazione interna - ecco la vera differenza pratica - a 5 o 7 posti. Verosimile, infine, che la gamma propulsori rispecchi quella del fratello minore, in un assortimento di mild hybrid e full hybrid a benzina. Non è escluso che si aggiunga una variante plug-in hybrid, mentre è esclusa una variante full electric, almeno a breve (non inganni la ''e'' dorata della sigla Espace sul portellone). Intanto, bentonata Espace.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/01/2023