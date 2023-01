Renault Twingo, a 30 anni è ora di rifarsi una vita. Con la AI

Una nuova campagna di Renault per far nascere una showcar sulla base di quelle realizzate grazie all’intelligenza artificiale

Trent’anni e non sentirli... La piccola compatta francese spegne quest’anno trenta candeline, e dopo i festeggiamenti per il mezzo secolo di Renault 5 (che tornerà nel 2025), la casa francese apre le danze per la piccola e sbarazzina Twingo.

Renault Twingo, la citycar francese reinventata dalla AI

CREA LA TUA TWINGO Renault Twingo è sempre stata un’auto piccola, divertente, colorata, pratica e versatile, fin dalla sua prima generazione, e l’ultima arrivata non è da meno: qui la nostra prova della versione full electric. Un’auto di cui ognuno ha la sua personalissima e unica visione. Per questo motivo, Renault invita tutti a reinventare la sua citycar usando uno dei tanti tool di Intelligenza Artificiale disponibili gratuitamente (citiamo giusto MidJourney, Stable Diffusion e Dall E).

DA CONDIVIDERE Una volta realizzata, tramite uno di questi strumenti, la Twingo dei propri sogni - come quelle che vedete in queste immagini, è sufficiente pubblicare la propria creazione sui social network usando l’hashag #ReInventTwingo. L’auto con il maggior numero di interazioni ricevute verrà realizzata in versione reale, scala 1:1, e utilizzata come showcar negli eventi che vedranno Twingo protagonista nel corso dell’anno.

NON SOLO PER DIVERTIMENTO L’Intelligenza Artificiale non è solo uno strumento per divertirsi, anche se al momento è l’utilizzo più diffuso. Molte case automobilistiche, tra cui Renault, stanno sfruttando questa tecnologia per migliorare alcuni aspetti della produzione, per esempio il controllo visivo in catena di produzione, che permette di intervenire più rapidamente e con maggior efficacia su eventuali problemi.

Renault Twingo, 30 anni della citycar francese

E VOI? Nelle immagini di questa news trovate alcune proposte realizzate da Renault, e un paio di idee rapidamente partorite durante la scrittura del testo, elaborate da MidJourney.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/01/2023