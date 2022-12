Waze e Renault, la app di navigazione social parla francese

C’è un optional che sta lentamente diventando poco più che un organo vestigiale nelle automobili moderne, ricordo di un passato lontano che ormai non serve praticamente più a nulla, ed è il navigatore integrato nell’infotainment. A cosa serve, dato che praticamente tutti i nuovi modelli offrono la connettività al proprio smartphone tramite i protocolli Apple CarPlay e Android Auto?

Renault + Waze, la app di navigazione direttamente in auto

PIÙ COMODO Si tratta di funzioni che replicano alcune app del proprio smartphone direttamente sullo schermo centrale dell’auto: tra queste le mappe di Google e di Apple, ma anche app specifiche di navigazione come Waze (personalmente il mio preferito, ormai da diversi anni), A Better Route Planner e altre ancora. Le app su smartphone hanno diversi vantaggi: le mappe sono più aggiornate, con i lavori in corso e il traffico in tempo reale (che in auto spesso sono disponibili a richiesta), si può pianificare un viaggio direttamente sul telefono prima di partire, sono già memorizzati punti di interesse e destinazioni preferite... Operazioni che si possono comunque fare con gli infotainment moderni, intendiamoci, ma che di fatto sono doppioni di cose già fatte.

ARRIVA WAZE La app Waze (di proprietà di Google) offre mappe sempre molto aggiornate, spesso anche più volte al giorno, grazie al lavoro di utenti e community che segnalano in tempo reale lavori, cantieri e incidenti, e suggerisce sempre il percorso più breve per l’automobilista, analizzando i diversi tragitti in tempo reale. A questo aggiungiamo anche un divertente sistema di gamification a punti per diventare via via più potente, fino ad assurgere al grado di “Re”, e capite perché viene usata da milioni di persone in tutto il mondo.

SU RENAULT Renault è la prima casa automobilistica a integrare Waze direttamente nell’infotainment delle proprie auto, all’interno del sistema multimediale OpenR LinK con Google integrato: questo vuol dire che può essere visualizzato sul grande display da 12” dei modelli più recenti della casa francese, Austral e Mégane E-Tech Electric in primis.

COME ACCEDERE La app Waze viene installata direttamente da Google Play (accessibile dall’infotainment), e una volta avviata si può creare un account Waze ex novo oppure, se siete già utenti, registrarvi con il vostro username: in questo caso vi ritroverete con preferiti, luoghi salvati e impostazioni caricati direttamente a bordo dell’auto, senza necessità di collegare lo smartphone.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/12/2022