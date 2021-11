Auto al cinema

Stanno per tornare gli acchiappafantasmi, e la app di navigazione Waze ci mette al volante (si fa per dire) della mitologica Ecto-1

Arriva al cinema questo fine settimana l’atteso Ghostbusters: Afterlife, reboot della storica serie comico-soprannaturale di Ivan Reitman, diretto questa volta dal figlio Jason. Quale migliore occasione per mettersi al volante - più o meno - della mitica Ecto-1, l’auto degli Acchiappafantasmi?

CHE AUTO! Come già visto in altre occasioni (il videogame Halo, o la pratica meditativa della mindfulness), Waze ha reso disponibile una nuova esperienza tutta dedicata al nuovo film di Sony Pictures, grazie alla quale è possibile selezionare, come avatar della propria automobile, proprio la Ecto-1, la versione ambulanza della Cadillac Miller-Meteor Futura Duplex del 1959.

Ghostbusters: Afterlife e Waze: la Ecto-1 al cinema

TI PORTA ANCHE AL CINEMA Una volta scaricata l’esperienza sul proprio dispositivo, gli utenti di Waze potranno imbattersi su insegne speciali con il famigerato “divieto di fantasmi”, che indicano la posizione di un cinema che proietta il film. All’interno della app verrà inoltre introdotta l’opzione per acquistare direttamente i biglietti per lo spettacolo.

Ghostbusters: Afterlife e Waze: la Ecto-1 nella app

COME ATTIVARE LA ECTO-1 Per scegliere la Ecto-1 sulla app Waze è sufficiente cliccare “Il mio Waze”, aprire le “Impostazioni”, selezionare “Visualizzazione mappa”, cliccare “Icona auto” e selezionare la Ghostbusters Ecto-1. L'esperienza resterà attiva in Italia fino al 1 dicembre 2021.

Ghostbusters: Afterlife e Waze: l'opzione per acquistare il biglietto

QUANDO ESCE IL FILM Ghostbusters: Afterlife uscirà nei cinema italiani il prossimo 18 novembre. Diretto da Jason Reitman, il film è interpretato da Carrie Coon (The Leftovers, Fargo), Finn Wolfhard (Stranger Things), Mckenna Grace, Annie Potts e Paul Rudd (Ant-Man nel MCU).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/11/2021