Non solo Spotify: sulla app Waze arriva l’integrazione con Apple Music

Dal 2018 è disponibile il programma Waze Audio Player, che offre nativamente l’integrazione con diverse piattaforme audio per l’ascolto di musica, podcast e audiolibri direttamente dall’interfaccia della popolare app di navigazione, senza dover cambiare schermata (e aggiungere così un ulteriore livello di distrazione).

Apple Music (iOS) disponibile su Waze

ANCHE APPLE Da oggi, alle numerose app già supportate (vedi sotto) da Waze si aggiunge anche Apple Music (di recente introdotta anche sulle Audi di nuova produzione), disponibile per iPhone e i dispositivi iOS e macOS. Come altre piattaforme, anche Apple Music offre un servizio di ascolto di musica e podcast in streaming in abbonamento, con un catalogo che comprende oltre novanta milioni di canzoni e altri contenuti audio. Le indicazioni vocali di navigazioni vengono trasmesse senza interruzioni, abbassando temporaneamente il volume della musica.

VEDI ANCHE

Apple Music (iOS) disponibile su Waze

COME SI USA Per attivare l’Audio Player, se non è già attivo, occorre andare nelle impostazioni, alla schermata “Voce e suono”, e scorrere la schermata fino alla voce “Audio player”, e attivare il comando “Mostra sulla mappa”. Tornando alla schermata di navigazione principale, in alto a destra sarà visibile l’icona della app musicale predefinita: con un tocco si aprirà un pop-up all’interno del quale selezionare la app che si vuole utilizzare per l’ascolto della musica. Una volta selezionata la app preferita, durante la navigazione si potrà controllare la riproduzione dei propri contenuti audio direttamente dalla schermata di Waze.

TUTTI GLI ALTRI Ecco l’elenco delle app che anche in Italia possono essere utilizzate con Waze:

Amazon Music

Audacy

Audible

Audiobooks.com

Castbox

Deezer

iHeartRadio

NPR One

NRJ Radio

Scribd

Tidal

TuneIn

TuneIn Pro

YouTube Music

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/05/2022