Play it again, Audi: Apple Music arriva sulle tedesche di Ingolstadt

Debutta sul sistema multimediale di bordo la app di Apple Music per ascoltare la musica in streaming dal proprio iPhone

Per ascoltare la musica in auto ci sono un sacco di possibilità: la più scontata è la radio, ovviamente, oggi quasi sempre in versione digitale DAB+ con centinaia di emittenti. Poi ci sono i supporti esterni, dalle schede di memoria alle chiavette USB che possono essere collegate direttamente all’auto. Se poi l’impianto di infotainment dispone di una connessione Bluetooth, si può trasmettere alle casse dell’auto la musica riprodotta direttamente dal proprio smartphone, che sia salvato sulla sua memoria o in streaming tramite servizi come Spotify, Amazon Music e Apple Music. Le connessioni Apple CarPlay e Android Auto (spesso senza fili) portano direttamente sullo schermo dell’infotainment alcune app del cellulare, tra cui quelle per ascoltare la musica.

Apple Music al debutto su Audi

APPLE MUSIC Audi ha annunciato quest’oggi che il servizio di streaming musicale Apple Music, esclusivo per gli smartphone della casa di Cupertino, arriverà direttamente nel sistema di infotainment MMI dei suoi nuovi modelli, accessibile dal display centrale dell’auto. La app è indipendente dal telefono, e per usarla è sufficiente accedere al proprio account Apple Music direttamente dall’infotainment Audi, senza necessità di connessioni bluetooth o USB con il proprio device. Come sul telefono, Apple Music è un servizio di musica in streaming su abbonamento, che permette di accedere a oltre 90 milioni di brani musicali, decine di migliaia di playlist, mix personalizzati e stazioni radio.

Apple Music al debutto su Audi: una schermata dell'infotainment

LE DICHIARAZIONI “L'integrazione di Apple Music nel sistema d’infotainment Audi costituisce un ulteriore tassello della collaborazione tra Audi e Apple”, ha dichiarato Christiane Zorn, Responsabile Marketing Prodotti Audi. “Stiamo offrendo ai nostri Clienti un accesso diretto a un servizio d’entertainment personalizzato. Un’ulteriore espressione della nostra concezione d’esperienza digitale premium, coerente con l’evoluzione dell’abitacolo in un terzo spazio abitativo”.

QUANDO ARRIVA L'integrazione di Apple Music è prevista per tutti i modelli Audi a partire dal model year 2022, sui mercati europei, del Nord America e del Giappone. La app verrà resa disponibile mediante un aggiornamento software over-the-air. In Europa i costi del traffico dati relativo allo streaming sono gestiti mediantei pacchetti dati Cubic-Telekom (i primi tre GB sono gratuiti).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 19/05/2022