Audi RS4 e Audi RS5: cosa c'è nel Competition Pack che le rende più veloci

La lista della spesa per gli incontentabili: 16 upgrade (in due comodi pacchetti) per rendere le Audi RS4 e RS5 ancora più super

In cifre parliamo di 10 km/h in più e 2 decimi di secondo in meno nello 0-100 km/h, ma la promessa dei nuovi pacchetti di accessori Competition Pack e Competition Pack+ per Audi RS 4 Avant, Audi RS 5 Coupé e Audi RS 5 Sportback è anche di rendere la guida molto più affilata. Vediamo come...

Audi RS4 Avant Competition Pack Plus

PRIMO STEP Si parte con il Competition Pack base che mette sul piatto:

Innalzamento della velocità massima a 290 km/h rispetto ai 280 km/h già offerti in opzione (250 km/h è la velocità delle RS di serie)

rispetto ai 280 km/h già offerti in opzione (250 km/h è la velocità delle RS di serie) Aggiornamento software di cambio e centralina motore per una maggiore reattività e uno 0-100 km/h in 3,9 secondi per RS4 (-0,2'' rispetto al modello di serie) e 3,8 secondi per Audi RS 5 (-0,1'').

in 3,9 secondi per RS4 (-0,2'' rispetto al modello di serie) e per Audi RS 5 (-0,1''). Setting specifico del differenziale centrale che privilegia la spinta sull'asse posteriore

Software ABS dedicato

Impianto di scarico sportivo RS plus e riduzione dei materiali fonoassorbenti, per tagliare il peso di 8 kg e migliorare la colonna sonora

e migliorare la colonna sonora Proiettori a LED Audi Matrix (con laser light per Audi RS 5)

per Audi RS 5) Pacchetto look nero con Anelli Audi e denominazione modello in nero

Pacchetto design RS rosso

Cerchi in lega da 20'' competition in nero Phantom, torniti a specchio

Rivestimento dei sedili in pelle Nappa e microfibra Dinamica a effetto scamosciato , realizzata per il 45% di poliestere riciclato

, realizzata per il 45% di poliestere riciclato Modanature ai fianchetti dei sedili in lacca nero lucido

Proiezione del logo RS dedicata

Audi RS4 Avant Competition Pack, sedili in pelle Nappa e microfibra Dinamica

IL MOTORE L'aumento delle prestazioni non si accompagna a un aumento dei dati tecnici del motore 2.9 TFSI biturbo, che vede confermati i suoi 450 CV e 600 Nm di coppia da 1.900 a 5.000 giri/min. Invariati anche consumi ed emissioni nel ciclo misto WLTP.

VEDI ANCHE

Audi RS5 Competition, il motore V6 TFSI biturbo da 2,9 litri e 450 CV

COMPETITION PLUS Gli interventi possibili con il pacchetto competition plus riguardano più specificamente la ciclistica, che in aggiunta a quanto già previsto nel pacchetto Competition guadagana anche:

Ammortizzatori a ghiera regolabili manualmente, più rigidi delle sospensioni sportive e a controllo elettronico già a listino, permettono di ribassare l'assetto di 20 mm rispetto a quello delle RS standard e di regolare lo smorzamento su tre livelli

rispetto a quello delle RS standard e di regolare lo smorzamento su tre livelli Molle e barre antirollio più rigide

Rapporto di sterzo più diretto (13,1:1 anziché 15,9:1)

(13,1:1 anziché 15,9:1) Taratura specifica del differenziale sportivo posteriore, che sfrutta il torque vectoring per ridurre il sottosterzo ed esaltare l’agilità della vettura, e il cui effetto è regolabile tramite le modalità di guida Audi Drive Select. Non aspettatevi, però, un vero e proprio Drift Mode, perché il sistema adottato da RS4 e RS5 è differente dall'RS Torque Splitter dell'Audi RS3 (qui in video alla prova nel drifting).

Audi RS5 Competition nero Sebring Cristallo

A (ULTERIORE) RICHIESTA All’incremento delle performance si accompagnano un software ABS specifico e la disponibilità, a richiesta, degli sportivissimi pneumatici Pirelli P Zero Corsa, che in combinazione con i freni carboceramici opzionali (non inclusi nei pacchetti Competition), riducono sino a 2 metri lo spazio d’arresto da 100 km/h. Altra dotazione a richiesta, disponibile per la prima volta, la tinta Nero Sebring Cristallo per la carrozzeria. I pacchetti Competition e Competition Plus saranno disponibili entro la fine di settembre 2022 a prezzi non ancora comunicati, ma la ricchezza della dotazione tecnico-estetica è tale che non si tratterà di pochi spiccioli. Stay tuned!



Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/05/2022