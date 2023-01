Renault Megane RS Ultime, serie limitata per salutare la sportiva francese

Il 2023 segna la fine di un’epoca, quello del logo Renault Sport che da vent’anni caratterizza i modelli ad alte prestazioni della casa francese, e che d’ora in avanti saranno nelle capaci mani di Alpine, il brand dedicato esclusivamente ai veicoli sportivi del gruppo Renault. Per salutare degnamente la media sportiva francese Renault ha presentato Mégane R.S. Ultime, modello in edizione limitata che verrà prodotto in 1976 esemplari (come l’anno di nascita della divisione Renault Sport) numerati e firmati da Laurent Hurgon, pilota e preparatore che ha stabilito diversi record con Mégane R.S.

Renault Megane RS Ultime, visuale frontale

Renault Mégane R.S. Ultime si caratterizza per numerosi dettagli esclusivi, a cominciare dagli adesivi con motivo a doppia losanga presenti su tetto e cofano (tranne per le vetture con tetto apribile), paraurti posteriore, portiere e parafanghi. Nella portiera destra viene indicato in maniera discreta la data 1976. Quattro le tinte colore disponibile: lo sportivo Nero Étoilé (gratuito), il Bianco Nacré, il Giallo Sirio di queste immagini e il vivace Orange Tonic.

Renault Megane RS Ultime, il posteriore

CHE FIANCHI! Come il modello da cui deriva, Mégane R.S. Ultime ha parafanghi anteriori più larghi di 60 cm, specifiche prese d’aria laterali, fari a matrice di LED, scarico posteriore in posizione centrale, antenna shark e diffusore posteriore. Su questa serie limitata molti dettagli sono in color nero lucido: i loghi, le maniglie delle portiere, le cornici dei finestrini, i cerchi (copridadi inclusi), i rivestimenti dei parafanghi, il diffusore posteriore e la lama F1 del paraurti anteriore.

Renault Megane RS Ultime, l'abitacolo sportivo

All’interno dell’abitacolo spiccano i sedili sportivi Recaro con rivestimento in Alcantara nero titanio, con il monogramma R.S. ricamato sui poggiatesta integrati. Specifici per questo allestimenti i battitacco e la placca metallica numerata alla base della console centrale.

Renault Megane RS Ultime, i sedili Recaro di serie

Di serie c’è praticamente tutto, come sulla Mégane R.S. Trophy: schermo dell’infotainment con navigatore da 9,3’’, impianto audio Bose, cruscotto digitale da 10”, telemetria integrata, cruise control adattivo e telecamera a 360°. Gli optional si limitano all’head-up display, al tetto panoramico apribile e al telo protettivo per l’auto.

Renault Megane RS Ultime, i cerchi da 19'' con le pinze dei freni rosse

Sotto il cofano l’auto riprende le specifiche del modello Trophy: motore 4 cilindri turbo benzina 1.8 da 300 CV e 420 Nm di coppia, cambio automatico EDC e differenziale meccanico Torsen, per uno 0-100 km/h in 5,7 secondi. Di serie gli pneumatici semi-slick Bridgestone Potenza S007 abbinati a cerchi da 19’’ Fuji Light e freni Brembo con pinze rosse. Da ultimo, non manca il sistema 4Control a quattro ruote sterzanti.

Renault Megane RS Ultime, la placca numerata

Renault non ha ancora comunicato data di arrivo e prezzo di Megane RS Ultime, che si preannuncia già modello da collezione per gli amanti delle sportive francesi. Vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/01/2023