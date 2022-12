Suzuki Jimny: la tenda di Kamado lo strasforma in camperino

Suzuki Jimny è senza ombra di dubbio una delle auto più intriganti degli ultimi anni. Con le sue forme squadrate, il suo look simpatico e il suo pedigree da vera fuoristrada, la 4x4 jap è riuscita a conquistare il cuore di tanti appassionati (qui la nostra prova su strada). Come se non bastasse, l’azienda giapponese Kamado ha deciso di rendere la suzukina ancor più funzionale e avventuriera sviluppando una tenda pieghevole ad hoc da installare sopra il suo tettuccio.

Suzuki Jimny con Kamado Canotier J3

EN PLEIN AIR Il suo nome - Kamado Canotier J3 - non è casuale, visto che la sua forma dovrebbe ricordare il tipico cappello da marinaretto in paglia (paglietta in italiano). Il copricapo utilizzato dai canottieri molto in voga negli anni ’20 dello scorso secolo. Canotier J3 pesa 45 kg misura 2,1 metri in lunghezza, 1,20 metri in larghezza e 97 centimetri in altezza. Misure sufficienti ad accogliere comodamente un occupante alto più di 1 metro e novata. Vi si accede da una scaletta estensibile che si può riporre nel bagagliaio. All’interno, Canotier J3 dispone di un materassino in poliuretano e di due coprimaterasso specifici.

SOLO IN GIAPPONE La parte esterna della tenda invece è realizzata in neoprene, lo stesso materiale utilizzato per le mute dei subacquei. Una soluzione ingegnosa che rende l’interno impermeabile e riduce al contempo la dispersione del calore (qui le foto spia di nuova Jimny 5 porte). Kamado Canotier J3 è offerta in Giappone a un prezzo di 770.000 yen (circa 5.424 euro al cambio attuale). Per quanto riguarda invece l’istallazione della stessa, l’operazione di fissaggio al tetto può essere effettuata solo ed esclusivamente dai tecnici di Kamado.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 29/12/2022