Suzuki Jimny Sierra 4Sport: a prova di Transamazzonica. Video

Snorkel, parafanghi rinforzati, portapacchi extra. Una Jimny in serie limitata ancora più fuoristradistica. Solo per il Brasile...

Mentre ancora ci interroghiamo sull'arrivo o meno di Suzuki Jimny a 5 porte, facciamoci ulteriormente del male sgolosando questa nuova edizione speciale del comune modello a tre porte. Jimny Sierra 4Sport una versione ancor più appassionata di percorsi fuoristrada, ma è offerta in un numero limitato di 100 unità. Non solo: 100 unità, per il mercato brasiliano. Obrigado, Suzuki...

ALL'AVVENTURA Metabolizzato il ''dispettuccio'' a noi europei, ripigliamoci e vediamo cosa c'è di nuovo. Jimny Sierra 4Sport viene fornita di serie con boccaglio, portapacchi per trasporto carichi pesanti, ampi parafanghi abbinati ai paraurti e alla griglia non verniciati, oltre a specifici sottoporta rock slider. L'esterno è dipinto in una tonalità grigia con adesivi 4Sport e 4x4, oltre a punti di montaggio verniciati di blu su entrambe le estremità. Ancora più importante, la Jimny sudamericana è dotato di cerchi in lega da 15 pollici neri che calzano pneumatici Pirelli M/T per una maggiore trazione. Un video spiega tutto...in portoghese.

MINI-CAMPER All'interno, l'edizione speciale ottiene accenti blu sulle bocchette d'aria, sul pomello del cambio e sui rivestimenti dei sedili in pelle, insieme alla scritta 4Sport sugli schienali e sul cruscotto. A differenza dei modelli Jimny con specifiche europee, disponibili esclusivamente come veicoli commerciali leggeri a due posti a causa delle rigide normative sulle emissioni, il Brasile ottiene ancora la versione passeggeri a quattro posti. E così i sedili anteriori hanno la capacità di piegarsi a 90 gradi e trasformarsi in letti.

SUB Sebbene non si registrino modifiche a telaio e sospensioni, grazie allo snorkel la profondità di guado aumenta fino a 600 mm. Per contro, i componenti aggiuntivi hanno ridotto l'angolo di attacco a 31° (anziché 37°) e l'angolo di uscita a 40° (da 49 gradi): cifre in ogni caso sempre lusinghiere. E poi quel sollievo di non preoccuparsi della CO2 allo scarico...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/07/2022