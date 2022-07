Suzuki Jimny 5 porte, cosa c'è di vero e cosa (per adesso) no

C'è la divisione auto di Suzuki, con la propria gamma che spazia dai city SUV (Ignis) ai SUV più strutturati (Vitara, Across), passando ora pure per le station wagon (Swace). E poi c'è lui, Suzuki Jimny, un caso a parte. Jimny una delle auto più intelligenti su piazza: è l'opinione di una frangia non minoritaria di addetti ai lavori, oltre che del folto pubblico di appassionati. Naturale che le voci di una Jimny a 5 porte, cioè una Jimny ancora più spaziosa (benché forse più distante dai Jimny-principi di agilità ed essenzialità), invitino ad approfondire l'argomento. Il punto è un altro: Jimny 5 porte è fantasia o realtà? Entrambe le cose, ecco in che senso.

SPY HARD Di un'edizione dello storico fuoristrada giapponese in carrozzeria ''familiare'' si rumoreggia da anni. Sino a poco tempo fa, soltanto chiacchiere. Fino ad arrivare ai primi di luglio 2022, cioè alla data in cui il magazine CarScoops pubblica un rullino di foto spia di un prototipo camuffato, avvistato non-si-sa-bene-dove in Europa, che ha in effetti tutta l'aria di una Jimny con due porte in più del solito (vedi foto sotto). Una risposta, quindi, ce l'abbiamo: un progetto esiste. Ecco allora scatenarsi una reazione a catena di indiscrezioni circa nome, motorizzazioni, tempi di uscita sul mercato, ricostruzioni grafiche al computer (come quella in copertina).

Suzuki Jimny 5 porte, le foto spia di CarScoops

PRE-IDENTIKIT Passando in rassegna le notizie internazionali e avvalorando (in questo paragrafo e basta) anche quelle fonti che sostengono di aver avuto accesso a documenti ufficiali ''leaked'', Suzuki Jimny 5 porte acquisterebbe il nome di Jimny ''Long'' e si distinguerebbe dall'edizione standard (oltre che per le portiere supplementari) per un passo allungato di 300 mm, arrivando così a misurare, complessivamente, 3 metri e 85. Sotto il cofano troverebbe posto lo stesso 4 cilindri benzina da 1,5 litri di Jimny 3 porte, ma corazzato di tecnologia mild hybrid 48 Volt, così da contrastare l'aumento di peso e bilanciarne le prestazioni, ma anche ridurre le emissioni. Jimny Long, quindi, ad un passo dall'ingresso sul mercato? No. O meglio...

Suzuki Jimny Long?

DAI MULETTI AI FATTI Innanzitutto, l'avvistamento di un muletto in divisa mimetica non è sempre garanzia di una successiva commercializzazione in serie. Non sarebbe la prima volta che una Casa impiega risorse per costruire e testare prototipi per scopi interni di ricerca e sperimentazione, senza che poi il progetto sfoci in un modello destinato alla vendita al pubblico. Noi stessi, a primavera 2021, vi demmo notizie dei collaudi di una versione di Jimny a passo lungo (sempre a 3 porte e non a 5 porte), scoop suffragato da una esplicita galleria di foto spia (vedi anche qui sotto). Da allora è trascorso quasi un anno e mezzo, ma di una Jimny LWB non c'è traccia né in Europa, né in patria, né nel resto del mondo. Presto per considerare il progetto come defnitivamente abortito, tuttavia saremmo anche curiosi di sapere come se la stia passando (in officina, in un museo, etc.?).

VEDI ANCHE

Suzuki Jimny passo lungo: che fine ha fatto?

IL SILENZIO DI SUZUKI Altro indizio contrario a una futura produzione su larga scala è il comportamento di Suzuki stessa. Bocche cucite, Jimny 5 porte è autentico tabù. Chiedemmo lumi alla divisione italiana esattamente un anno fa, in occasione del test drive di Suzuki Jimny Pro, la versione commerciale attualmente in vendita nel nostro Paese: nessun'altra Jimny in vista, ci risposero. Abbiamo ora reinoltrato la stessa identica domanda a Suzuki Italia: idem. Come allora, di uno sbarco della super Jimny, dal Giappone manco un fax. La verità - come ci insegna l'esperienza -, probabilmente sta nel mezzo.

EXTRACOMUNITARIA Non è affatto escluso che nei prossimi mesi, verosimilmente nel 2023, un'edizione di Jimny 5 porte veda effettivamente la luce. Magari in India, come modello costruito da Maruti Suzuki. Ma le chance che Jimny 5 doors calchi effettivamente anche le strade europee e italiane sono ridotte ai minimi termini, per non dire quasi inesistenti. Le acrobazie normative per reintrodurre nuovo Jimny nel Vecchio Continente, dapprima escluso dai listini a pochi mesi dallo start della campagna ordini, in seguito tornato in configurazione autocarro categoria N1, allontanano l'ipotesi di un iter analogo per una eventuale variante di carrozzeria. Nemmeno l'elettrificazione, a prima vista, sarebbe sufficiente a convincere la Casa madre a riavventurarsi in un mercato, quello europeo, che per Jimny è ormai una specie di campo minato. Questo nonostante la domanda non manchi di certo.

Suzuki Jimny Pro: resterà l'unico?

MEA CULPA Abbiamo espresso la nostra visione, senza l'arroganza di conoscere il futuro, cercando semmai di incrociare tutte le informazioni in circolo e di formulare una interpretazione il più possibile realistica, sulla base della nostra esperienza e sensibilità. La nostra conclusione, è quella di non farsi illusioni. Detto ciò, sia chiaro, se i fatti ci smentiranno saremo i primi ad esserne felici.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/07/2022