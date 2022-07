Suzuki S-Cross Hybrid 140V, l’ibrido si compra online

Dopo Suzuki Vitara, questa volta tocca al SUV S-Cross dotarsi della prima motorizzazione full hybrid interamente sviluppata dalla casa giapponese. Qui trovate la prova della seconda generazione di S-Cross, con motorizzazione ibrida leggera.

Suzuki S-Cross Hybrid140V, si può già prenotare online

POWERTRAIN Come per la più piccola Vitara (qui la nostra prova), anche sotto il cofano di S-Cross troviamo il quattro cilindri benzina aspirato da 1.462 cc, accreditato di una potenza massima di 102 CV. Il motore elettrico da 24,6 kW (pari a 33 CV) porta la potenza complessiva a 84 kW, pari a 115 CV. Il motore è collegato alle ruote con un nuovo cambio robotizzato a sei rapporti, che lavora in combinazione con il motore elettrico per riempire i “vuoti” di coppia tra una cambiata e l’altra, rendendo più fluidi i passaggi di marcia.

Suzuki S-Cross Hybrid140V, con trazione 4x4 AllGrip

4X4 PURO Come Vitara Hybrid, anche S-Cross è dotata del sistema di trazione integrale AllGrip Select: nella guida di tutti i giorni l’albero di trasmissione e l’asse posteriore sono scollegati, così da non influire sui consumi; la trazione integrale si inserisce automaticamente in caso di perdita di aderenza sulle ruote anteriori, oppure agendo su una delle quattro modalità disponibili: Auto, Sport, Snow e Lock.

BATTERIA Realizzata in tecnologia litio-titanato, la batteria da 840 Wh si trova nel bagagliaio, e viene ricaricata automaticamente in frenata, in rilascio oppure dal motore a benzina. S-Cross può muoversi in modalità 100% elettrica per qualche km a bassa velocità, mentre motore elettrico e termico lavorano assieme quando il conducente accelera con decisione, per garantire la massima potenza.

Nuova Suzuki S-Cross Hybrid: l'abitacolo cambia stile e orta il display dell'infotainment è a sbalzo

ALLESTIMENTO In fase di lancio, Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140V è disponibile solo nell’allestimento Starview 4WD AllGrip AT Web Edition, che prevede di serie, oltre alla la suite di ADAS e sistemi di assistenza alla guida:

Tetto apribile in vetro

in vetro Sedili riscaldabili e rivestiti in materiale pregiato

e rivestiti in materiale pregiato Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

di parcheggio anteriori e posteriori Apertura e chiusura keyless

Cerchi in lega BiColor da 17”

BiColor da 17” Touch screen da 7” dell’infotainment con navigatore, Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto

Nuova Suzuki S-Cross Hybrid: nuovo look anche per i proiettori anteriori a LED

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140V sarà disponibile presso la rete di concessionari Suzuki a partire dal prossimo settembre, ma gli ordini aprono già domani 29 luglio, attraverso la piattaforma Smart Buy del sito suzuki.it, solo per l’allestimento Starview con tetto panoramico e trazione integrale AllGrip. Prezzo di 33.090 euro, che comprende il pacchetto Suzuki Smile con prolungamento della garanzia di ulteriori due anni, per un totale di cinque anni.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 28/07/2022