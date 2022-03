Suzuki Vitara, il SUV compatto arriva in versione full hybrid: eccolo in video

Quando ci si avvicina a un nome come quello di Suzuki Vitara è impossibile non farlo con il massimo del rispetto, quello dovuto a chi la storia dell’auto l’ha fatta davvero. Correva il 1988 quando Suzuki inventava il segmento dei SUV compatti, aprendo la strada a quello che sarebbe diventato da lì a poco uno dei più amati dal pubblico.

Suzuki Vitara 1.5 140V: visuale di 3/4 anteriore

I numeri non mentono: in 34 anni Vitara ha venduto in tutto il mondo più di tre milioni e ottocentomila unità, 125mila solo in Italia. I tempi cambiano, però, e cambia anche Suzuki Vitara, che dopo il mild hybrid BoosterJet (qui il nostro test drive) con sistema a 48V si prepara a debuttare con un nuovo powertrain full hybrid a 140V. Nelle prossime ore avremo modo di provarlo, su strada e in off-road: rimanete sintonizzati con noi, vi racconteremo le nostre prime impressioni!

Suzuki Vitara 1.5 140V: i nuovi gruppi ottici Full LED

Da fuori, la nuova Vitara 1.5 140V è indistinguibile dagli altri allestimenti, eccezion fatta per la scritta Hybrid sul portellone e per i fari full LED, al cui interno corre un inedito profilo azzurro a sottolinearne la vocazione ecologica. Invariati gli interni, con l’unica eccezione di una schermata nel quadro strumenti dedicata proprio alla motorizzazione ibrida, e al nuovo tasto Eco di cui parlo più sotto.

Il nuovo powertrain full hybrid che equipaggia Vitara è un progetto al 100% di Suzuki ed è composto da tre elementi principali:

Il motore termico, un 1 .5 aspirato da 102 CV e 138 Nm di coppia

e 138 Nm di coppia Il motore elettrico da 33 CV e 60 Nm di coppia

Il nuovo cambio AGS, Automatic Gear Shift

Suzuki Vitara 1.5 140V: visuale laterale

Il motore elettrico non è collegato direttamente alle ruote ma passa attraverso un riduttore: analogamente a quanto accade sulle biciclette, viene infatti ridotto il numero di giri delle ruote rispetto a quelli del motore, ottenendo una coppia effettiva di 152 Nm.

Il cambio robotizzato AGS (Automatic Gear Shift), posizionato tra frizione e motore elettrico, è progettato per rendere le cambiate molto fluide, sia quando usiamo le palette al volante sia quando il cambio lavora in autonomia: nel tempo necessario per passare da una marcia all’altra, infatti, il motore elettrico interviene per rendere lineare l’erogazione.

Suzuki Vitara 1.5 140V: 3/4 anteriore

NON CHIAMATELO CVT Il risultato è un cambio che unisce la linearità di funzionamento di un CVT con la rapidità di risposta di un doppia frizione, con un peso molto più contenuto. Sulla bilancia, la differenza con la motorizzazione mild hybrid (a parità di trazione) è di soli 70 kg.

Come altri sistemi full hybrid, anche su Vitara 140V si parte e si fa manovra sempre in modalità elettrica, cioè quando il motore a benzina sarebbe meno efficiente. Se la batteria è ben carica, ci si può muovere a zero emissioni per poco più di 4 km.

Suzuki Vitara 1.5 140V: in fuoristrada con il sistema 4X4 AllGrip

MOTORE GENEROSO Il motore elettrico lascia spazio a quello termico dopo la partenza, quando può lavorare con una buona efficienza e con consumi più ridotti. Il motore a benzina dorme placido anche nelle fasi di coasting, ossia di veleggiamento, lasciando a quello elettrico di mantenere costante la velocità. Da ultimo, i due motori lavorano assieme quando si cerca un boost di potenza extra: in quel caso i cavalli complessivi a disposizione diventano 115. I consumi dichiarati da Suzuki sono di 6,1 litri/100 km.

Suzuki Vitara 1.5 140V: disponibile solo nell'allestimento Starview con tetto panoramico

Il motore elettrico è affiancato da una batteria a 140V, che dà il nome a tutto il sistema, posizionata sotto il vano bagagli, con una capacità di 840 Wh. Particolare tecnico per nerd: non si tratta di un comune accumulatore agli ioni di litio, ma al litio-titanato, che consente una maggiore efficienza e un minor decadimento delle prestazioni nel tempo. La ricarica arriva dal motore elettrico nelle decelerazioni, sfruttando la frenata rigenerativa, ma anche dallo stesso motore termico, che quando serve devolve un po’ della sua potenza per la ricarica.

Suzuki Vitara 1.5 140V: invariata la capacità di carico con il pavimento piatto

PIÙ COMPATTA Per evitare di sprecare troppo spazio il modulo della batteria integra al suo interno tutte le sue componenti di gestione: inverter, sistema di raffreddamento ad aria e centralina elettronica. Rispetto al modello mild hybrid di Vitara, si perde solo il doppiofondo del baule, quello normalmente destinato al ruotino di scorta. La capacità di carico con il pavimento piatto rimane così invariata: 375 litri con i sedili in posizione d’uso, 1.120 con gli schienali abbassati.

ALTRE DUE BATTERIE Alla batteria principale se ne affiancano altre due: quella tradizionale al piombo da 12V posizionata nel cofano motore, e che si occupa dell’avviamento a freddo del motore termico, e una più piccola agli ioni di litio sotto il sedile del guidatore, a cui sono affidati i servizi di bordo (infotainment, fari ecc.) e l’avviamento del motore negli stop&go.

Suzuki Vitara 1.5 140V: la nuova funzione Eco

IL TASTO ECO Sulla plancia di Vitara è comparso un nuovo pulsante che attiva la modalità di funzionamento ECO. Quando lo premiamo succedono tre cose: la prima è che la risposta dell’acceleratore diventa più graduale, privilegiando la trazione elettrica. La seconda è che il climatizzatore automatico lavora nella modalità più risparmiosa; la terza è che viene ridotto al minimo il funzionamento del sistema di trazione integrale 4WD AllGrip Select.

Suzuki Vitara 1.5 140V: in fuoristrada con il sistema 4X4 AllGrip

In questo, Vitara rimane assolutamente fedele a se stessa, dimostrandosi ancora oggi uno dei pochi SUV in grado di affrontare a testa alta qualche passaggio di fuoristrada serio. Gli angoli di attacco e di uscita sono di 18,2° e 28,2°, con una distanza minima da terra di 175 millimetri.

Suzuki Vitara 1.5 140V: il selettore della trazione integrale

4X4 ALLGRIP A questo si affianca l’ottima tecnologia 4x4 AllGrip di Suzuki, trazione integrale a controllo elettronico che, nella modalità automatica, fa lavorare solo le ruote anteriori per privilegiare il risparmio di carburante, un aspetto tutt’altro che trascurabile di questi tempi, passando alla trazione su tutte e quattro le ruote solo quando il fondo si fa viscido. Ci sono poi altre tre modalità di funzionamento per la trazione integrale: Sport, Snow e Lock, per sfruttare tutta la coppia sui fondi a bassa aderenza. Ve ne abbiamo parlato in questo approfondimento video.

Suzuki Vitara 1.5 140V: gli interni sono invariati rispetto alla versione mild hybrid

Suzuki Vitara 1.5 140V è disponibile solo nell’allestimento top di gamma Starview, con un prezzo di listino di 30.400 euro per la versione a due ruote motrici, e 32.900 euro per quella con sistema 4WD AllGrip. Di serie c’è tutto, ma proprio tutto: videocamera posteriore, sensori di parcheggio davanti e dietro, clima automatico, cerchi in lega, connettività con gli smartphone, fari Full LED e tetto panoramico in vetro.

ADAS Tanta l’attenzione alla sicurezza: oltre a sette airbag, di serie Vitara offre - anche nella motorizzazione mild hybrid, a partire dall’allestimento base - la guida assistita di secondo livello, con cruise control adattivo e mantenimento della corsia di marcia, riconoscimento dei segnali stradali, monitoraggio dell’angolo cieco. Unico extra destinato all’allestimento Starview, il sistema “failafila” che gestisce gli Stop&Go nelle ripartenze nel traffico.

Suzuki Vitara 1.5 140V: il badge Hybrid sul portellone

OFFERTE In questa fase di lancio, in attesa del ritorno degli incentivi, l’intera gamma di Suzuki Vitara è scontata - in caso di permuta o rottamazione - di 2.500 euro: in questo modo la versione ibrida da 140V 2WD scende a 27.900 euro. Come il resto della gamma Suzuki, anche la Vitara 140V può essere prenotata tramite la piattaforma Suzuki Smart Buy, con una piccola caparra versata tramite PayPal. Per chi cerca formule d’acquisto più flessibili, Suzuki propone inoltre il Noleggio Suzuki Rent e il finanziamento Suzuki Solutions: nel primo caso, si anticipano 5.000 euro (più IVA) e si noleggia l’auto per tre anni, pagando un canone di 349 euro al mese, comprensivo di manutenzione (ordinaria e straordinaria), soccorso stradale, RCA, furto/incendio e Kasko. Il finanziamento invece prevede un anticipo di 6.500 euro, 36 rate mensili da 299 euro e un valore finale garantito (pari al valore della maxirata in caso di riscatto) di 13.680 euro. Garanzia di 3 anni o 100.000 km, e di cinque anni per le componenti del powertrain ibrido.

AVANTI IL PROSSIMO Dopo Vitara, il prossimo modello che beneficerà dell'ingresso in gamma del powertrain ibrido da 140V è la rinnovata Suzuki S-Cross: qui la prova video della versione mild hybrid.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/03/2022