Nuova Suzuki S-Cross: cuore mild hybrid, vestito alla moda

Più sexy a guardarsi, più tecnologica ad abitarsi, sempre ecologica a guidarsi. Suzuki S-Cross di seconda generazione si rinnova nel design e si arricchisce di accessori interni, conservando la propria affezione per la soluzione ibrida soft, alias mild hybrid 48 Volt. Per ora, almeno: strada facendo, farà il proprio ingresso in gamma anche S-Cross full hybrid. Nel frattempo, S-Cross 2022 è già ordinabile. Ma andiamo con ordine.

Nuova Suzuki S-Cross 2022

La prima impressione è dominata dall’aspetto imponente della nuova griglia frontale piano-black. L’ampia superficie della griglia è segnata dall’emblema Suzuki sospeso da una barra cromata. Il frontale e il posteriore sono caratterizzati da dettagli silver per gli skid-plate. I gruppi ottici anteriori e posteriori a LED aggiungono un tocco di stile, mentre i passaruota squadrati trasmettono sicurezza e forza al design delle fiancate.

Suzuki S-Cross 2022, la nuova griglia frontale

TAVOLOZZA Nuova S-Cross Hybrid disponibile in otto colorazioni. I metallizzati includono il nuovo Grigio Oslo, il Nero Dubai, l’Arancione Grand Canyon, il Bianco Artico, il Rosso Siviglia, il Blu Capri e l’Argento New York. Ad essi si affianca il Bianco Santorini con finitura pastello.

VEDI ANCHE

Nuova S-Cross muscolosa all’esterno ma elegante negli interni. Le ampie vetrature, compreso il tetto panoramico, garantiscono una buona percezione di spazio, mentre i sedili, con fianchi e schienale in pelle, offrono nella parte centrale una finitura con effetto tessuto. Più moderno il design della plancia: il quadro strumenti ha un profilo ampio e tridimensionale, mentre il touchscreen centrale da 9 pollici garantisce connettività smartphone wireless e integra tutte le informazioni di bordo della vettura. Sul tunnel centrale, l'immancabile selettore del sistema 4WD AllGrip.

Nuova S-Cross 2022, gli interni

INFOTAINMENT Il display centrale offre di serie tutto il necessario, inclusi Apple CarPlay, Android Auto, comunicazione Bluetooth sia per le chiamate che per lo streaming audio, riconoscimento vocale. Per tenere sotto controllo tutti i sistemi di bordo è inoltre in grado di mostrare i dati sulla condotta di guida con consumi, autonomia, gestione del sistema ibrido e gli avvisi. Si interfaccia infine con la videocamera posteriore e la videocamera 360° con visione ''bird eye''.



BAGAGLIAIO Il divano posteriore è orientabile su due livelli di inclinazione degli schienali, abbattibili con ripartizione 60:40. Il piano di carico regolabile su più posizioni rende inoltre ancor più semplice trasportare tutto il necessario: capacità di carico del bagagliaio di 430 litri.

Nuova S-Cross, spazio per cinque adulti

In attesa dell variante full hybrid, nuova S-Cross dunque sempre equipaggiata di motore 1.4 turbo benzina Boosterjet da 129 cv di potenza e 235 Nm di coppia motrice, associato al noto sistema ibrido Suzuki 48V e a cambio manuale o automatico a 6 rapporti. In condizioni normali il sistema è in grado di ridurre il consumo di carburante garantendo supporto all’erogazione di coppia attraverso un piccolo motore elettrico. Quando la richiesta di potenza è superiore, il sistema di compensazione della coppia e il torque boost migliorano risposta e fluidità in accelerazione.

ALLGRIP SELECT Quattro modalità facilmente selezionabili dal comando sul tunnel centrale (Auto, Sport, Snow e Lock) rendono semplicissimo selezionare la regolazione del sistema 4x4 più adatta alle condizioni di guida. Il sistema è controllato elettronicamente e adatta la quantità di coppia da ripartire verso le ruote posteriori e dialoga con il sistema ESP, la gestione motore e gli altri sistemi di bordo.

Nuova Suzuki S-Cross, motore 1.4 turbo con tecnologia mild hybrid

Nuova S-Cross Hybrid si distingue per una dotazione di sistemi di sicurezza di ottimo livello: frenata automatica di emergenza (Dual Sensor Brake Support), cruise control adattativo con funzione stop & go, videocamera 360°, inoltre Lane Departure Warning con Lane Departure Prevention (avviso superamento corsia e sistema di mantenimento in corsia), Weaving Alert (monitoraggio attenzione del guidatore), Traffic Sign Recognition (riconoscimento segnali stradali), Blind Spot Monitor (monitoraggio angoli ciechi), Rear Cross Traffic Alert (angoli ciechi in retromarcia) e Hill Hold Control (assistenza per le ripartenze in salita).

A partire dal 25 novembre, sulla piattaforma e-commerce di Suzuki Italia Suzuki Smart Buy si può acquistare in anteprima nuova S-Cross Hybrid nella configurazione 1.4 Starview AT 4WD AllGrip. Equipaggiamento full optional, prezzo promozionale di 30.690 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/11/2021