Anticipazioni

Due indizi non faranno una prova, ma se la seconda prova è cristallina, sbilanciarsi è lecito. Solo pochi giorni fa, Suzuki annunciava l'imminente arrivo di un nuovo SUV per il mercato europeo, anticipandone la data del reveal, ovvero il 25 novembre 2021, e lasciando intuire come la sua identità coincidesse con quella di S-Cross di nuova generazione. Ora, per gentile concessione di Suzuki Garage, alcune immagini dell'auto in carne ed ossa trapelano online. Svelando tutto, o quasi, del design esterno.



AD ARMI PARI Il modello attuale ha ricevuto l'ultimo aggiornamento nel 2019 con l'aggiunta di un sistema ibrido leggero, tuttavia l'odierna generazione risale al 2013. Nel mezzo, il restyling visivo nel 2017. Per continuare a competere nel sempre più agguerrito segmento dei crossover compatti, era pertanto necessario il salto di qualità stilistico. E come si apprezza dalle foto spia pubblicate sul canale Instagram di Suzuki Garage, nuova S-Cross si discosta dal suo predecessore tramite una carrozzeria sensibilmente più spigolosa.



WHAT'S NEW Nuovi i fari a LED, di maggiori dimensioni la griglia anteriore con singolo listello orizzontale, con la nuova piastra paramotore a comunicare la natura avventurosa del modello. Abbastanza conservativo il profilo dei finestrini laterali, mentre completamente nuovi sono i passaruota angolari e i grandi e sporgenti gruppi ottici posteriori. Suzuki S-Cross 2022 condividerà probabilmente la piattaforma con Vitara di prossima generazione. Sotto il cofano, non ci aspettiamo invece grandi novità: sempre il 1.4 Boosterjet con tecnologia mild hybrid 48 Volt da 129 CV e 235 Nm, abbinato (in opzione a trazione integrale AllGrip Select. Per sciogliere ogni riserva su design, meccanica e contenuti interni e di tecnologia, non resta che attendere la cerimonia di unveiling.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/11/2021