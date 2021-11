MODELLO MISTERIOSO IN ARRIVO Novità in casa Suzuki? A quanto pare il costruttore giapponese ha in serbo una bella sorpresa visto che la filiale britannica ha pubblicato il teaser di un faro su Instagram che, presumibilmente, appartiene a un modello nuovo di zecca. Per adesso, dalla filiale italiana non arrivano conferme né smentite, tuttavia dall’Inghilterra e dalla Grecia fioccano indizi sul debutto europeo (quindi anche sul nostro mercato?) di un inedito SUV compatto. Mentre la descrizione è limitata alla frase “Preparati per alcune notizie entusiasmanti” e “Guarda.Questo.Spazio” (ovviamente in lingua inglese), un altro teaser apparso sul sito web greco di Suzuki rivela ulteriori informazioni sulla première prevista per il 25 novembre. Guarda caso, il teaser greco si intitola “Cross The Line” e mostra la sagoma inconfondibile dell'attuale generazione di S-Cross, il che suggerisce proprio l’arrivo di un successore del SUV.

RUOTE ALTE, IBRIDO, 4X4 PER LA FAMIGLIA Le informazioni, inoltre, rivelano che il modello sconosciuto sarà “completamente ridisegnato”, dedicato alla famiglia, con un propulsore ibrido, trazione integrale e dotato di numerosi accessori per comfort e sicurezza. Un altro indizio sull’arrivo della nuova S-Cross è che l'attuale generazione non è più elencata sul sito web greco. In effetti, S-Cross di seconda generazione è stata presentata nel 2013 con il classico restyling di metà carriera del 2017. Nel 2019, Suzuki ha aggiornato nuovamente la S-Cross insieme al resto della sua gamma europea aggiungendo un sistema mild-hybrid 48V al motore Boosterjet da 1,4 litri. Il prossimo SUV condividerà probabilmente la maggior parte delle sue caratteristiche tecniche con l’attesa Vitara di prossima generazione e dovrebbe collocarsi a cavallo fra i segmenti B-SUV e C-SUV. Probabilmente avrà il sistema di trazione integrale AllGrip Select e potrebbe utilizzare una versione aggiornata del quattro cilindri ibrido turbocompresso Boosterjet da 1,4 litri.

Teaser nuova Suzuki: potrebbe arrivare un SUV compatto al posto della S-Cross attuale UNA GAMMA TUTTA ELETTRIFICATA Ne sapremo di più a fine mese, anche se è possibile che Suzuki proseguirà la campagna teaser, svelando ancora qualcosa del suo prossimo modello. Ricordiamo che la casa del Sol Levante, grazie alla collaborazione con Toyota, ha in gamma due modelli molto interessanti e cioè la Swace, una parente molto stretta della Corolla Sport Tourer, e la Across, un SUV fortemente ispirato alla RAV 4. Mentre la prima è dotata di un sistema full-hybrid e il SUV ha un motore plug-in hybrid realizzati da Toyota stessa, il resto dei modelli Suzuki utilizza l'efficiente tecnologia mild-hybrid a 48V.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/11/2021