Autore:

Luca Cereda

COME GODOT Nonostante Suzuki sia stata una delle prime Case a credere nel mild hybrid, non tutti i modelli della sua gamma sono ancora stati elettrificati. L'eccezione più clamorosa è la Suzuki S-Cross, ma qualcosa sta per cambiare.

IBRIDO SI', MA QUALE? Una Suzuki S-Cross ibrida uscirà nel 2019, a un certo punto della seconda metà dell'anno. E questo, per il momento, è quanto possiamo dare per certo e confermato. Per capire invece di quale ibrido stiamo parlando – mild hybrid o full hybrid? - bisogna invece leggere tra le righe delle strategie della Casa giapponese e nelle parole di alcuni suoi esponenti.

A 48 VOLT Se di mild hybrid si tratterà, la Suzuki S-Cross 2019 avrà una versione più potente di quella attualmente in dote alle piccole, cioè la Swift, la Ignis e la Baleno. Settimane fa, Dale Wyatt, managing director di Suzuki UK, ha confermato in un'intervista al sito inglese Autoexpress che il mild hybrid sarà un caposaldo dell'offerta Suzuki fino al 2020. Aggiungendo che “Useremo il mild hybrid a 12 Volt sui modelli più piccoli, e a 48 Volt sui più larghi”. Con i suoi 4 metri e 30 di lunghezza la Suzuki S-Cross rappresenta attualmente l' “ammiraglia” della gamma di Hamamatsu. E dunque, alla luce delle parole di Wyatt, a un'ibridazione più performante.

E SE FOSSE FULL? Questo, però, potrebbe non significare necessariamente un mild hybrid, sebbene questa tecnologia sia già prevista per la S-Cross indiana, prodotta e commercializzata da Maruti. Sempre Wyatt, nella stessa intervista, ha confermato l'arrivo del full hybrid: per Vitara e S-Cross, ma non per le piccole (perché alzerebbe troppo il prezzo).

CON IL TURBO Di sicuro ora dell'autunno prossimo avremo le idee più chiare. La Suzuki S-Cross 2019 nascerà sulla piattaforma del modello esistente (lanciata nel 2016), anche se l'auto potrebbe uscire aggiornata. Non nello stile, probabilmente, ma con qualche aggiunta – oltre all'ibrido – nelle dotazioni. E nel prezzo, che certamente salirà intorno a quota 30.000 euro. Il motore prescelto per la Suzuki S-Cross ibrida sarà probabilmente il 1.0 litri Boosterjet. Il 1.6 diesel, forrnito da Fiat, è già stato escluso dal listino.