SUV Plug-in: Toyota RAV4 vs Suzuki Across. Gemelle anche nel prezzo?

Identiche nello stile e nella tecnica, ma con lievi differenze di equipaggiamento. RAV4 vs Across, a confronto listini e dotazioni

L'uno, autentica pietra miliare del settore che da circa un anno ha preso coraggiosamente - e in fondo, inevitabilmente - ad esplorare nuove strade. L'altro, tra i SUV taglia M, è un concorrente relativamente nuovo, ma che per colmare il gap con le avversarie chiede aiuto a uno dei primi della classe. Toyota RAV4 Plug-in Hybrid e Suzuki Across, modelli identici quanto a design esterno, sistema propulsore ibrido ricaricabile, in larga parte anche per contenuti interni (sfoglia la gallery e te ne renderai conto). Il dubbio, a questo punto, sorge naturale: meglio l'una o l'altra? Più di preciso: quale delle due - conti alla mano - conviene di più?

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid e Suzuki Across: separate alla nascita

Analogie fuori, dentro e sotto il cofano, dove alloggia un 4 cilindri 2,5 litri benzina a ciclo Atkinson, associato a due motori elettrici, uno sull'asse anteriore da 182 cv, uno sull'asse posteriore da 55 cv, così da replicare uno schema a trazione integrale elettrica intelligente (i-AWD), come sempre in abbinamento a cambio automatico a variazione continua e-CVT. Potenza di sistema di 306 cv. Per tutte le caratteristiche stilistiche, meccaniche, elettroniche e dinamiche, vi rimandiamo in ogni caso ai rispettivi articoli. Clicca qui per sapere tutto di Toyota RAV4 Plug-in, mentre qui trovi la prova completa (pure in video) di Suzuki Across Plug-in. Stavolta, lo scopo è comprendere se a parità di dotazioni esiste, tra le due candidate, un differenziale di prezzo significativo. Oppure, se la scelta dell'una o dell'altra è piuttosto una questione di gusti e di affezione al marchio. Uno sguardo ai listini.

VEDI ANCHE

Detto che le due vetture sono quasi identiche - il progetto è figlio di una partnership Toyota - Suzuki che si esprime anche in altri segmenti, vedi Toyota Corolla Touring Sports e Suzuki Swace -, il parallelismo ha senso solo prendendo in esame Toyota RAV4 Plug-in, dal momento che Suzuki Across esiste unicamente proprio in configurazione ibrida ''alla spina''. Scartiamo dal confronto, perciò, RAV4 Hybrid.

RAV4 o Across? Dipende dai gusti

QUI TOYOTA Seguiamo un ordine di anzianità. RAV4 Plug-in parte da 55.500 euro (versione Dynamic+), mentre in edizione Style+ costa 60.000 euro tondi tondi. Ma attenzione. Grazie alla promozione Hybrid Bonus, in caso di permuta o rottamazione il prezzo di attacco cala a 49.500 euro, per uno sconto cioè di 6.000 euro (valido anche su Style+). Con finanziamento Toyota Easy, anticipo di 12.700 euro e 47 rate da 349 euro al mese, con valore futuro garantito di 27.225 euro.

QUI SUZUKI Dal canto suo, Across in vendita a 56.900 euro in allestimento Top e a 58.900 euro nel formato Yoru, che in sostanza si differenzia solo per colori esterni più pregiati, non per altri contenuti. Il sito clienti Suzuki Auto cita uno sconto di 10.000 euro e un prezzo promo di 46.900 euro, ma è una cifra che somma la promozione della Casa agli incentivi statali, che al momento non sono tuttavia disponibili. Al netto dell'ecobonus, la promozione Suzuki taglia in ogni caso il prezzo di 5.500 euro, abbassando così la soglia di accesso a quota 51.400 euro. Con finanziamento Suzuki Solutions, 36 rate da 399 euro al mese e primi tre tagliandi di manutenzione ordinaria in omaggio.

RAV4 Plug-in e Across Plug-in, le somiglianze proseguono all'interno

Da listino ufficiale, e in termini puramente numerici, Toyota RAV4 Plug-in risulta insomma leggermente più economica di Across. Le iniziative commerciali di Suzuki, comprese quelle legate ai servizi, tendono in ogni caso ad assottigliare il delta prezzo. Passando infine in rassegna gli equipaggiamenti di serie sui rispettivi allestimenti base: discrepanze? Alcune. Across ha i cerchi di misura maggiore e il volante riscaldabile. Ma non la funzione di navigazione integrata (ma Apple CarPlay e Android Auto sì), né l'Head-up Display, nemmeno sulla versione Yoru. Nel complesso, dotazioni quasi speculari. Per praticità, ecco uno specchietto.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid AWD-i Dynamic+ Suzuki Across Plug-in 4WD e-CVT Top ESTERNI Cerchi in lega da 19'' No Sì Fari anteriori full LED Sì Sì Fari posteriori LED Sì Sì Fendinebbia Sì Sì INTERNI Sedili anteriori e posteriori riscaldati Sì Sì Volante riscaldato No Sì Paddle al volante Sì Sì Portellone elettrico Sì Sì Sensori di parcheggio posteriori Sì Sì Sensori di parcheggio anteriori Sì Sì Retrocamera Sì Sì Sistema keyless Sì Sì Clima bizona Sì Sì Apple CarPlay / Android Auto Sì Sì Navigazione Sì No ADAS Cruise control adattivo Sì Sì Frenata di emergenza Sì Sì Mantenimento di corsia Sì Sì Monitoraggio angoli ciechi Sì Sì Riconoscimento segnali stradali Sì Sì Monitoraggio colpo di sonno Sì Sì

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/12/2021