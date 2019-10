Autore:

Marco Rocca

DIVERSE TIPOLOGIE La trazione integrale: in commercio ce ne sono di diverse tipologie ma la più diffusa è quella a controllo elettronico intelligente. Una scelta furba che non penalizza i consumi durante l’uso di tutti i giorni, perché si viaggia a trazione anteriore, ma che garantisce sempre un’eccellente tenuta quando il fondo si fa viscido perché anche il posteriore partecipa alla spinta in caso di slittamento.

INTELLIGENTE Quella della Suzuki Vitara 4x4 AllGrip, poi, è particolarmente raffinata perché può contare su 4 modalità di funzionamento: AUTO, SPORT, SNOW e LOCK che ripartiscono la coppia in modo diverso tra i due assi. Da qui la domanda: nella guida di tutti i giorni come si può sfruttare al meglio la trazione integrale? Per capirlo ho poratato la Suzuki Vitara con trazione integrale 4x4 AllGrip sulla pista di guida sicura Aci Sara di Lainate. Ecco come è andata.