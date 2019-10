Autore:

Marco Rocca

DIVERSE TIPOLOGIE Oggi parliamo di trazione integrale. Ce ne sono diverse tipologie: a inserimento meccanico, permanenti, con le ridotte oppure a controllo elettronico intelligente. Proprio quest’ultima è di gran lunga la più diffusa sui Suv oggi in circolazione. Il motivo?

LA PIU' DIFFUSA Si tratta di una trazione integrale che si inserisce in modo automatico solo quando slittano le ruote motrici anteriori grazie a un giunto controllato dall’elettronica che trasmette, in base alle esigenze, una certa quantità di coppia alle ruote posteriori. Una scelta furba che non penalizza i consumi durante l’uso di tutti i giorni, perché si viaggia a trazione anteriore, ma che garantisce sempre un’eccellente tenuta quando il fondo si fa viscido.

UNA SOLUZIONE EFFICACE Sono in compagnia di una Suzuki Vitara con trazione integrale 4x4 AllGrip Select. Con una storia da fuoristrada DOC il suo sistema automatico è sofisticato con 4 step di funzionamento. In base al percorso, posso scegliere tra Auto, Sport, Snow e Lock. E qui mi sorge il dubbio: con 4 modalità a disposizione, qual è il modo migliore per sfruttarle?

TEST IN PISTA Per darvi una risposta sono sulla pista Guida Sicura Aci Sara di Lainate dove andrò a simulare le situazioni in cui il 4x4 può fare la differenza. A chi non è mai capitato di non riuscire a salire la rampa del box in inverno perché ghiacciata o peggio non poter procedere su una stada di montagna?



QUATTRO MODALITA' In modalità AUTO (posizione di default) avverto un leggero pattinamento all'anteriore per poi sentire il trasferimento di coppia anche al posteriore che mi fa salire senza problemi. Passo in modalità SPORT: la Vitara diventa più reattiva perché in questo settaggio il comando del gas è più sensibile e la trazione lavora da subito sulle 4 ruote in modo variabile, dandomi maggiore stabilità in accelerazione rispetto alla modalità auto.

LA SALITA A BASSA ADERENZA E poi c'è SNOW, che al contrario di Sport, rende più dolce l’erogazione del gas aiutandomi a salire senza perdere aderenza con una coppia, anche in questo caso, variabile tra i due assi. Infine LOCK: fatto per i terreni più difficili, blocca la ripartizione 50 e 50 fino a 60 km/h.

Meglio o peggio che in Snow? Direi meglio perché la trazione sempre costante dietro mi permette di salire senza la minima incertezza.

LA DISCESA A BASSA ADERNZA Ok la salita, ma la discesa? I sistemi automatici spesso aiutano in salita ma in discesa la trazione rimane soltanto sulle ruote anteriori, così il freno motore, fondamentale su fondi come il ghiaccio dove è meglio non toccare i freni, si distribuisce soltanto su un asse.

AIUTO IN DISCESA La Vitara 4x4 ha Hill Discent Control che agisce solo sui freni pinzando singolarmente i dischi evitando così lo scivolone che potremmo causare noi agendo sul pedale, attivo fino a una velocità di 10 km/h. Quando si supera questa velocità, poter contare in discesa sulla trazione sulle 4 ruote mi fare sentire più tranquillo, almeno fino a 60km/h, fino a quando la funzione Lock è attiva. Dopo i 60, si inserisce la modalità Snow che, come detto, ripartisce in modo variabile la trazione.

E IN PIANURA? Ora che sono in piano ho davvero bisogno del 4x4? Per capirlo proviamo a vedere cosa succede se affronto una curva che improvvisamente diventa scivolosa su una superficie con lo stesso attito della neve fresca. Tanto che 1 km/h qui equivale a 3 km/h su asfalto. In casi del genere la trazione integrale intelligente, portando coppia dietro, aiuta a mantenere direzionalità.

COSA CAMBIA In modalità Auto la Vitara tende a smusare leggermente e poi attacca dietro avvertendo bene l’attacco del 4x4. In modalità Sport, l'ingesso in curva è più omogeneo, la Vitare è più composta, visto che al posteriore c'è sempre una parcentuale di coppia. In modalità Snow ritrovo la trazione della modalità Sport ma con una maggiore facilità di gestione. Infine Lock che non oltre i 60 km/h, ti fa sentire come sui binari. Fermo restando che in tutte le modalità c’è sempre l’ESP a vegliare di su noi.