Nuova Suzuki Jimny Hybrid 5 porte: forse è la volta buona

Le foto spia catturate in India rilanciano la speranza: torna la Suzuki Jimny? Anche in Italia? Le anticipazioni

La Suzuki Jimny è un'icona dei tempi moderni. Il baby fuoristrada giapponese conta moltissimi fan, parecchi dei quali delusi per non essere mai riusciti ad averlo: importazioni contingentate per questioni di emissioni l'hanno reso alla portata di pochi e di recente solo la versione Pro autocarro a due posti (qui la prova) è distribuita nel nostro Paese. Ma non è detta l'ultima, anzi! Le foto spia catturate in India mostrano finalmente pronta la nuova Suzuki Jimny a 5 porte, destinata a debuttare all'Auto Expo di gennaio 2023.

Identica alla versione a 3 porte fino al montante centrale, la Jimny Long (come si potrebbe chiamare secondo alcune informazioni precedenti) dovrebbe misurare 3,85 m di lunghezza - 20 cm in più, quindi - con le altre dimensioni che rimangono invariate. Il profilo ora ha tre finestrini, mentre gli sbalzi anteriore e posteriore rimangono piuttosto corti, quindi gli angoli di attacco e di uscita non saranno compromessi e sarà solo l'angolo di dosso ad appiattirsi, per effetto del passo più lungo, a ridurre marginalmente le doti fuoristradistiche. Anche la parte posteriore della Jimny è ripresa dal modello a tre porte, compreso il portellone posteriore incernierato lateralmente con la ruota di scorta a sbalzo e le luci posteriori montate sul paraurti. Nelle foto è visibile un badge ''Jimny'', che sfata le voci precedenti sul potenziale utilizzo di un nome diverso.

Suzuki Jimny 5 porte: si noti la fiancata allungata

Alcune fonti suggeriscono che la Jimny a passo lungo potrebbe essere proposta anche in versione a 7 posti, con tre file di sedili, anche se lo spazio a bordo rimarrebbe molto limitato per i canoni degli automobilisti europei. Molto probabilmente gli interni presenteranno differenze minime rispetto al modello attuale, al netto di un bagagliaio più grande e un maggior spazio tra la prima e la seconda fila, ma con un nuovo infotainment con schermo da 9 pollici a centro plancia ereditato da altri modelli Suzuki.

VEDI ANCHE

Suzuki Jimny 5 porte: le foto spia finite in Rete

Data per certa la disponibilità in India del motore a benzina K15B aspirato da 1,5 litri, che già alimenta la Jimny a 3 porte, alcune voci di corridoio sostengono che per il mercato europeo - e quindi anche italiano - il motore a quattro cilindri sarà aggiornato con la tecnologia mild-hybrid, con positive ricadute sulle prestazioni e sulle emissioni. Confermata la trazione integrale AllGrip Pro 4WD in combinazione con un cambio manuale a cinque marce, a cui dovrebbe affiancarsi anche una trasmissione automatica offerta in opzione. Il lancio sul mercato della Suzuki Jimny a passo lungo è previsto per la metà del 2023 in India, con altri mercati a seguire. Stay tuned!

Fonte: Rushlane - Foto: Deepak Thakur

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/12/2022