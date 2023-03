Nuova Porsche Cayenne: sarà questo il design? Ce lo svela... il suo infotainment

A pochi giorni dalle prime fotografie sugli interni della nuova Cayenne pubblicate da Porsche, ecco lo scoop che non ti aspetti. Abbiamo le immagini dell’inedito design del SUV high performance anche se… Ebbene si, il condizionale è d’obbligo, in primis perché non sono foto ufficiali e poi, perché arrivano al grande pubblico del web in un modo quantomeno originale. Ma vediamo insieme come togliersi la curiosità sul look dello sport utility Porsche.

Nuova Porsche Cayenne 2023: il 3/4 posteriore ripreso dal display dell'infotainmentSTRATAGEMMA FURBO, MA EFFICACE? Di fatto, sono emerse online solo un paio di immagini del nuovo modello. Queste foto, che sono state condivise su Instagram dai profili Cochespias1 e Wilcoblok e riprese anche dalla stampa inglese, sembrano provenire direttamente dal sistema infotainment aggiornato della Cayenne 2023. Mostrano il SUV dall’esterno in modo abbastanza dettagliato e sebbene le immagini non siano così nitide come vederlo dal vivo senza camuffamento, possiamo comunque avere la migliore panoramica mai vista prima (anche se in bassa risoluzione).

COME E DOVE CAMBIA Svelato il trucchetto, concentriamoci sulla Cayenne New Generation, dove la zona anteriore rinnovata è quella che cattura immediatamente l’attenzione. Porsche ha rivisto il design dei gruppi ottici, disegnando elementi dalla forma leggermente più squadrata e completi di quattro punti luce a LED incorporati all’interno del faro stesso. Il profilo di questi fanali ha richiesto anche il montaggio di un nuovo cofano. I designer tedeschi hanno anche modificato la griglia anteriore e le prese d'aria, rendendole leggermente più grandi e unendole virtualmente con due elementi orizzontali. Le modifiche continuano nella parte posteriore, ma non sono così pronunciate. Il cambiamento più convincente è l'installazione di una nuova striscia luminosa a LED, che contribuisce ad allargare visivamente la sagoma del SUV. Se ricordate, la Cayenne pre-restyling aveva anche una barra luminosa e fari posteriori leggermente più grossi. Le luci di coda della Cayenne 2023 sono incorporate nella nuova barra luminosa, proprio come la Taycan.

Nuova Porsche Cayenne 2023: l'abitacolo lussuoso e digitalizzatoINTERNI COMPLETAMENTE RINNOVATI Per quanto intriganti siano i cambiamenti stilistici esterni, è l'abitacolo che beneficia di modifiche più significative. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, gli aggiornamenti chiave includono un quadro strumenti digitale da 12,6 pollici, un nuovo display di infotainment da 12,3 pollici e un display passeggero opzionale da 10,9 pollici che è perfettamente incorporato nel cruscotto. Porsche ha anche trasformato la forma della consolle centrale grazie allo spostamento della leva selettrice sul volante. La Casa di Zuffenhausen svelerà la Cayenne 2023 il 18 aprile prossimo, allo Shanghai Auto Show, quindi restate sulle pagine web di Motorbox.com per saperne di più man mano che saranno pubblicate ulteriori informazioni.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/03/2023