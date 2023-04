La ricostruzione di un motore Porsche 944 in un video ipnotico

Dal canale YouTube Only A Roadtrip Away una perla per i geek dei motori: la ricostruzione del quattro cilindri di una Porsche 944 in un video dal sapore cinematografico. Niente chiacchiere, niente scorciatoie: quasi 10 minuti di meditazione mentre il meccanico rimette ogni pezzo al suo posto. Guardare il filmato, è quasi ipnotico.

DI CHE SI TRATTA Costruita tra il 1982 e il 1991, la Porsche 944 era l'evoluzione della Porsche 924 ed è stata la sportiva di maggior successo prodotta dalla Casa prima dell'introduzione della Boxster. Motore anteriore, trazione posteriore con schema Transaxle, la 944 adottava un 4 cilindri, proposto in versione aspirata o turbo nella cilindrata di 2,5 litri e nella sola versione aspirata nelle varianti da 2,7 e 3,0 litri. Le potenze andavano da 160 a 250 CV secondo il modello.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/04/2023