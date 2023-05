Come mamma Porsche l’ha fatta: ecco la nuova Panamera per il 2023

Della “lotta” interna tra Taycan e Panamera abbiamo già parlato in un paio di occasioni, a proposito delle foto spia della berlina sportiva tedesca con motore endotermico: l’elettrica (qui il nostro confronto video tra le due tedesche) ha venduto praticamente il doppio rispetto alla Panamera, che però non è ancora pronta per andare in pensione.

Nuova Porsche Panamera 2023, visuale frontale

TANTO DIETRO... Le ultime foto spia dei nostri fotografi hanno pizzicato la nuova Panamera in giro per le strade della Germania, praticamente senza più camuffature, e sembrano confermare che si tratti di un restyling del modello attuale, concentrato in particolare al posteriore, con un paraurti il cui stile ricorda quello della sorella Taycan, in particolare per la sporgenza tondeggiante sotto i gruppi ottici (invariati).

Nuova Porsche Panamera 2023, visuale posteriore

VEDI ANCHE

... POCO DAVANTI Minime le modifiche all’anteriore, dove troviamo gruppi ottici pressoché identici e qualche differenza nel paraurti, con una presa d’aria sotto la targa e “bocche” più generose sotto i fari. Confermato il dado singolo per il bloccaggio delle ruote, che potrebbe però essere riservato alle versioni più performanti.

Nuova Porsche Panamera 2023, visuale laterale

E I MOTORI? Al momento non abbiamo informazioni circa le motorizzazioni previste per la nuova Panamera, ma è molto probabile che sarà confermata l’attuale line-up di powertrain, compreso l’ibrido plug-in E-Hybrid, con potenze da 462 a 700 CV.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/05/2023