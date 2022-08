Porsche Panamera: la super berlina è in arrivo? Le nuove foto sembrano confermare

MODELLO CHE HA APERTO UNA STRADA NUOVA La Panamera ha aperto a Porsche le porte di un segmento che non aveva mai esplorato, quello delle granturismo “da famiglia”. Berlinone sportive tutto lusso e prestazioni ma con spazio per quattro o cinque passeggeri e bagagli appresso. Dopo anni di successo, oggi, guardando i numeri di vendita della casa tedesca dal 2021, la Taycan elettrica è stata un trionfo di vendite, vendendo quasi più dell’iconica 911. La Taycan è un modello tanto ben riuscito che gli acquirenti l’hanno preferita all'attuale Panamera, che ha venduto solo 4.257 unità in tutto lo scorso anno (numero più basso di qualsiasi altra Porsche) rispetto alla Taycan con 9.419 unità. Questi risultati, inutile girarci intorno, lasciano qualche dubbio sul futuro della Panamera, tanto che girano voci che il successo della Taycan ne abbia segnato il destino. Tuttavia, abbiamo qualche indizio che, al contrario, la grande berlina potrebbe proseguire il suo cammino e questi scatti di un prototipo durante i collaudi su strada potrebbero esserne conferma. Infatti, sembra che Porsche stia lavorando a un importante aggiornamento, allora vediamo di cosa si tratta.

Nuova Porsche Panamera: i prototipi impegnati nei collaudi su stradaMODIFICHE IMPORTANTI L’auto che vedete è chiaramente un modello di preserie anche se privo di pellicole mimetiche. Nastro nero, antenne sul tetto e altri piccoli dettagli ce lo fanno riconoscere come tale. Se osserviamo più attentamente, possiamo scorgere delle modifiche che sembrano troppo estese per un semplice aggiornamento di metà carriera. La Panamera di seconda generazione è arrivata nel 2017, quindi una sua sostituzione potrebbe essere imminente in base al ciclo produttivo del modello originale, che è durato sei anni. Dal punto di vista delle modifiche, una delle parti più interessanti di questa Panamera, però, è l’utilizzo di ruote con bloccaggio centrale. Fino a oggi, nessuna Panamera aveva montato cerchi monodado, una caratteristica decisamente orientata all’utilizzo in pista. Trattandosi di muletto, potrebbe essere un semplice caso, ma questo fa sorgere la domanda: Porsche sta prendendo in considerazione una Panamera track oriented, tipo GT3, o è solo un prototipo unico? Inoltre, questo muletto ha un tappo del carburante, fari e maniglie delle portiere diversi dall’attuale modello di produzione, elementi che raramente vengono modificati su un esemplare rinnovato. A differenza dei precedenti avvistamenti, questa vettura ha il lunotto e gli ultimi finestrini posteriori parzialmente coperti, suggerendo che la nuova Panamera potrebbe avere una forma diversa in quella zona. Ancora una volta, questa è una strategia insolita per un semplice aggiornamento di metà ciclo. Altri cambiamenti evidenti includono paraurti anteriori e posteriori modificati e luci posteriori full LED più sottili.

Nuova Porsche Panamera: un dettaglio sul cerchio sportivo monodadoMOTORI IBRIDI PER TUTTA LA GAMMA? Per quanto riguarda i motori, non si sa ancora quali unità saranno montate sotto il cofano della Panamera di prossima generazione, ma le notizie più recenti hanno accennato a un sistema ibrido alla spina basato sulla presenza di due sportelli, uno per il carburante e l’altro quasi certamente per la presa di ricarica. Tutte le immagini che vedete oggi includono solo il lato sinistro della macchina; quindi, non è chiaro se questo prototipo abbia una porta che nasconde la presa sul lato destro. Detto ciò, non tutti i clienti Panamera sembrano pronti per passare a un'auto completamente elettrica, anche perché la Taycan in tutte le sue varianti di carrozzeria, piace molto. Quindi, la scelta di offrire la Panamera di nuova generazione come modello plug-in hybrid potrebbe essere una mossa intelligente da parte di Porsche.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/08/2022