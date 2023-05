Porsche 718 Spyder RS: se la biposto a cielo aperto fa la voce grossa in pista

Pensate, sono già passati trent’anni dalla presentazione della concept car Porsche Boxster. Una macchina che, dal suo debutto ufficiale, è diventata un bestseller per il costruttore tedesco. Ebbene, dopo tre decadi Porsche lancia la versione più potente della popolare roadster a motore centrale, la nuova 718 Spyder RS, ovvero la variante più estrema della scoperta a due posti, che tanto successo ha avuto e per la prima volta, gli ingegneri tedeschi hanno sistemato il motore aspirato della 911 GT3 nella biposto a motore centrale scoperta. Questa versione sarà presentata in anteprima a giugno in Germania e poi a luglio in Inghilterra, in occasione del Goodwood Festival of Speed come parte delle celebrazioni per il 75° anniversario di Porsche.

Porsche 718 Spyder RS: anche la roadster veste i panni ''racing'' RennSportPERFORMANCE A CIELO APERTO La 718 Spyder RS ​​presenta un mix unico di motore, sospensioni ed elementi stilistici, colmando il ​​divario tra la Spyder e la Cayman GT4 RS. Come accennato, questa è la prima volta che il motore “boxer” ha trovato casa in una Boxster; tuttavia, potrebbe essere anche l'ultima prima della totale elettrificazione dei modelli 718 Cayman e Boxster (da cui derivano tutte le varianti sul tema) entro un paio d’anni. Il flat-six eroga una potenza di 500 CV, per 450 Nm di coppia. Grazie a 80 CV aggiuntivi e al risparmio di 40 kg rispetto alla Spyder standard, la RS è 0,5 secondi più veloce sullo 0-100 orari, con un tempo di 3,4 secondi e la sua velocità massima è di 308 km/h. Come con tutti i modelli RS, la Spyder ​​è disponibile solo con un cambio automatico a doppia frizione PDK a sette rapporti, che trasmette potenza e coppia alle ruote posteriori tramite un differenziale posteriore di tipo torque vectoring.

Porsche 718 Spyder RS: la capote in tela apribile manualmenteSETUP COMPLETAMENTE REGOLABILE L'assetto è studiato su misura e sviluppato per trovare un equilibrio tra la GT4 RS molto incentrata sulle prestazioni in pista e la Spyder, più orientata alla strada. Lo schema tecnico è il medesimo, ma le molle e gli ammortizzatori attivi (PASM) sono stati un po’ ammorbiditi per migliorare la risposta su strade sconnesse. Tuttavia, l'assetto può essere ottimizzato sulle preferenze del guidatore, poiché l'altezza da terra, il camber e le barre antirollio sono regolabili manualmente. Infine, la sportiva tedesca monta di serie i freni in acciaio, ma viene offerta anche l'opzione con dischi carboceramici PCCB.

Porsche 718 Spyder RS: i due sedili dal profilo molto sportivo con cinture di sicurezza rosseUN DESIGN ESCLUSIVO Le linee tracciate dagli stilisti Porsche sono davvero uniche. Molti degli elementi di stile della Spyder RS ​​nella zona anteriore sono presi in prestito dalla GT4 RS, ma per adattarsi al sistema di aspirazione montato in alto, che di solito in una Cayman è incanalato attraverso l'abitacolo, Porsche ha montato un paio di prese d'aria proprio all'altezza delle orecchie del guidatore. Anche l'enorme ala posteriore è stata rimossa a favore di uno spoiler a coda d'anatra molto inclinato. La capote in tela è completamente manuale, pesa 18,3 kg, e riduce il peso di 7,6 kg rispetto al sistema semiautomatico della Spyder. Ma se il conducente lo desidera, può risparmiare altri 8 kg rimuovendo del tutto la capote. Per dare un tocco di esclusività in più, il tessuto può essere scelto in opzione con strisce rosse, un motivo che si ritrova anche sulle cinture di sicurezza e sul volante.

Porsche 718 Spyder RS: motore centrale da 500 CV e velocità massima di 308 km/hIL PACK PER RENDERLA ANCORA PIÙ PERFORMANTE Naturalmente, anche la 718 Spyder RS può essere equipaggiata (in opzione) con il pacchetto Weissach, che include elementi in fibra di carbonio, come il cofano anteriore (di serie in materiale composito CFRP), le prese d'aria laterali e le calotte degli specchietti, oltre a un set di terminali di scarico in titanio. Ma per “limare” qualche altro chilo sul peso, sono disponibili anche ruote in magnesio opzionali. In abbinamento al Pacchetto Weissach c’è anche un cronografo da polso della linea “Porsche Design Timepieces”. Il prezzo della 718 Spyder RS non è ancora pubblico per il mercato italiano, ma in Germania parte da circa 151.000 euro. Infine, la sportiva a cielo aperto non sarà una edizione limitata poiché Porsche prevede una forte domanda per questo modello, che rimarrà in produzione, quasi certamente, fino al lancio della gamma 718 BEV nel 2025, e probabilmente oltre.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/05/2023