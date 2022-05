Nuova Porsche 718 Spyder RS: piacere di guida elevato al quadrato

LA TEDESCHINA TUTTO PEPE Una macchina come la Porsche 718 Boxster Spyder non può che far battere a mille i cuori degli appassionati della Casa tedesca. Un’auto che racchiude in sé tutta la filosofia di sportività e piacere di guida a cielo aperto che poche altre possono replicare. Ma oggi, sembra che una variante ancora più estrema sia all'orizzonte. Guardate le foto del prototipo beccato durante i test sul circuito del Nürburgring: la roadster ad alte prestazioni segue le orme del modello standard ma è equipaggiata con ruote monodado che lasciano intravvedere un impianto frenante maggiorato. Questo non è l'unico cambiamento evidente sulla due posti in verisone RS (Rennsport); infatti, l’auto è dotata di due prese d’aria aggiuntive dietro i finestrini laterali. Anche la capote è stata modificata, ma è importante notare che questo è solo un prototipo, quindi bisogna vedere se questa soluzione sarà deliberata per la produzione.

Nuova Porsche 718 Spyder RS: la decapottabile punta le performance in pistaIL MOTORE MOSTRA I MUSCOLI Porsche non ha detto molto sul modello, ma dovrebbe prendere in prestito la meccanica della 718 Cayman GT4 RS. Ricordiamo che la piccola bomba di Züffenhausen è dotata di un sei cilindri da 4,0 litri aspirato che sviluppa 500 CV e 450 Nm di coppia. Il boxer è collegato a un cambio automatico a doppia frizione PDK a sette rapporti, che invia potenza alle ruote motrici tramite un differenziale posteriore autobloccante. Questa configurazione consente alla coupé di passare da 0 a 100 km/h 3,4 secondi, prima di raggiungere una velocità massima di 315 km/h. Naturalmente, vale la pena notare che la 718 Boxster Spyder RS ​​sembra meno aggressiva della 718 Cayman GT4 RS poiché non monta i condotti d’aspirazione di tipo NACA, le prese d'aria sul parafango anteriore e la grande ala posteriore. Di conseguenza, la roadster sarà probabilmente meno estrema della coupé che, invece, è molto più focalizzata sulle performance in pista. Per quanto riguarda la data di lancio, non c’è ancora nulla di sicuro, ma sembra che la 718 Boxster Spyder RS ​​potrebbe debuttare nella seconda metà del 2023, per arrivare dai concessionari nei primi mesi del 2024.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/05/2022