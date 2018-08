Autore:

Emanuele Colombo

AVRÀ IL FLAT SIX Gran macchina, la Porsche 718 Boxster S con il 4 cilindri turbo da 2,5 litri, ma è innegabile che un bel 6 cilindri aspirato faccia volare alta la fantasia degli appassionati ed ecco che, secondo gli ultimi rumors, a Stoccarda starebbero proprio lavorando a una nuova versione della Porsche 718 Boxster Spyder con il tettuccio ad apertura manuale (per risparmiare peso) e il 6 cilindri boxer aspirato da 4,0 litri della 911 GT3 sotto al cofano.

RISPOSTA PRONTA "Al reparto Motorsport, pensiamo di poter ottenere una risposta dell'acceleratore e un'immediatezza un po' migliori con un motore aspirato fatto per raggiunge alti regimi di rotazione, piuttosto che con un turbo di qualunque tipo", dice Andreas Preuninger, responsabile dello sviluppo delle auto GT di Porsche.

DEPOTENZIATA La nuova Boxster Spyder avrà molto in comune con la Cayman GT4. Difficilmente, però, avrà esattamente lo stesso motore montato sulla 911 GT3, che sviluppa 500 cavalli a 8250 giri: per non pestare i piedi alla sorella maggiore, la Boxster avrà quasi certamente un'unità depotenziata e, sempre secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere in grado di erogare tra 400 e 430 cavalli.

ALTRE IMMAGINI Dopo i primi scatti sotto la neve (in fondo nella gallery) le ultime immagini ritraggono la nuova Porsche Boxster Spyder della generazione 981 impegnata in alcuni test al Nurburgring: a uno stadio evolutivo decisamente avanzato. Trattandosi di un modello estremo, avrà pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 e subirà un radicale alleggerimento: vedrà sacrificati il climatizzatore, la radio, gran parte dell'insonorizzazione e parte dei lamieratoi saranno realizzati in alluminio. Oltre naturalmente a rinunciare al tettuccio elettrico. Il cambio previsto di serie dovrebbe essere un manuale a 6 marce, mentre l'automatico a doppia frizione PDK a 7 rapporti potrebbe essere previsto in opzione. Mistero, per ora sulla data di lancio.