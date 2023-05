Porsche 911 Dakar vs Taycan, 911 GTS, Macan e Cayenne nel fango

Il sito di annunci inglese CarWow, con il supporto ufficiale di Porsche, ha realizzato una sfida che entrerà nella leggenda. Il video lo vedete qui sotto e già avrete capito che non è una normale drag race: niente quarto di miglio sul nastro d'asfalto, ma piuttosto una gara nel fango sulla distanza di cento metri. Qualcosa che rischia di sparigliare le carte, visto che su un terreno scivoloso un'umile Fiat Panda 4x4 aveva fatto vedere i proverbiali sorci verdi alla Ferrari SF90 da 1.000 CV (qui il video dello straordinario confronto).

NO SPOILER Sulla linea di partenza vediamo la nuovissima Porsche 911 Dakar in edizione limitata, accanto a una 911 Carrera 4 GTS, una Macan GTS, un'elettrica Taycan Cross Truismo, una Cayenne e-hybrid e una Cayenne S di prima serie allestita specificamente per la guida in fuoristrada. Quale sarà la favorita? Da un lato la nuova Dakar potrebbe sembrare l'auto da battere, ma la trazione elettrica della Taycan potrebbe consentire un controllo di trazione più fine. Poi c'è la Cayenne plug-in hybrid, che potrebbe unire le migliori doti dell'una e dell'altra, ma c'è in gioco la vecchia Cayenne V8 che può contare su gomme più scolpite e su un peso inferiore. Le auto non partono tutte insieme, per motivi di spazio e di omogeneità del fondo, ma in un appassionante serie di duelli il cronometro elegge la vincitrice. Gentlemen, start your engines!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/05/2023