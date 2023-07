La Porsche 718 Cayman GT4 RS con il kit Manthey a caccia del ‘Ring: il video POV

Sei secondi. Il tempo necessario per allacciarsi la cintura di sicurezza e avviare l’auto, per indossare un paio di guanti, o per abbracciare un amico che non vedi da tempo. Sei secondi è anche il tempo guadagnato dalla 718 Cayman GT4 RS con il kit Manthey nel giro al circuito del Nordschleife del Nürburgring rispetto alla versione non preparata: 7:03.121 contro 7:09:300.

Porsche 718 Cayman GT4 RS con il kit Manthey: il team al termine del giro

PER I TRACK DAY Il kit Manthey può essere montato sull’auto senza perdere l’omologazione stradale, e si concentra principalmente sull’aerodinamica e sulle componenti del telaio; su richiesta è anche possibile avere pastiglie freno specifiche per la pista. Il kit è stato sviluppato pensando proprio ai track day, in collaborazione tra gli ingegneri di Porsche Motorsport e gli specialisti del Nordschleife di Manthey.

Porsche 718 Cayman GT4 RS con il kit Manthey: in preparazione al giro veloce

LE MODIFICHE All’anteriore, la 718 Cayman GT4 RS con kit Manthey monta nuovi flap e diffusori aerodinamici, a cui si aggiunge un sottoscocca in fibra di carbonio per migliorare la deportanza anteriore. L’ala posteriore, di diverso disegno, è più larga di 85 millimetri e con finali sono più ampi. Impostata su Performance, a 200 km/h la deportanza sull’ala posteriore passa da 89 a 169 kg. Per reggere questo maggiore carico la copertura del motore è stata rinforzata con elementi in carbonio. Le coperture aerodinamiche sui cerchi delle ruote posteriori sono in fibra di carbonio, volendo anche con un wrap estetico, e servono a ridurre la turbolenza al posteriore.

Porsche 718 Cayman GT4 RS con il kit Manthey: visuale di 3/4 anteriore

Nuove anche le sospensioni regolabili, che possono essere impostate su quattro diverse posizioni, oltre che modificate negli stadi di carico e compressione. Il telaio è disponibile in due versioni, per le auto con o senza il sistema di sollevamento anteriore. Di serie nel kit anche i tubi dei freni in acciaio, che assicurano la pressione esatta del liquido dei freni. A livello estetico il kit si completa con passaruota in carbonio, battitacco illuminati con il logo Manthey e ganci rimorchio specifici per la pista.

Porsche 718 Cayman GT4 RS con il kit Manthey: i copricerchi in carbonio

IL RECORD Al volante della 718 Cayman GT4 RS con il kit Manthey, l’ambassador Porsche Jörg Bergmeister ha affrontato i 20,8 km del Nürburgring Nordschleife in una giornata nuvolosa, con 18° di temperatura esterna, completando il giro in 7:03.121 minuti, sei secondi in meno della 718 Cayman GT4 RS di serie. Entrambe le auto montavano gli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

Porsche 718 Cayman GT4 RS con il kit Manthey: la nuova ala posteriore

DOVE ACQUISTARLO Il kit Manthey Kit è venduto dai Porsche Centre di tutto il mondo, e questo fa sì che la garanzia dell’auto non subisca modifiche. I prezzi saranno disponibili sul sito ufficiale degli accessori della casa tedesca. L’arrivo in Europa è previsto per la fine dell’anno.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/07/2023