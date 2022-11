Porsche 911: ecco il video che vi fa vedere come cambia per il 2023

Pizzicata in video ad affrontare le tortuose curve del Nürburgring, la 911 si prepara a un sobrio facelift per il 2023: ecco come cambia

Porsche sta lavorando alacremente al facelift dell’attuale 911, chiamata internamente 992, e che riguarderà sia la coupé che la cabriolet. Il video girato nei giorni scorsi ha pizzicato la nuova 911 con motorizzazione ibrida impegnata in una serie di test dinamici lungo le velocissime e impegnative curve dell’inferno verde del Nürburgring.

Porsche 911 2023: il facelift della coupé impegnata an Nurburgring

COME CAMBIA La nuova 992.2 si limita a qualche modifica estetica concentrata nei paraurti anteriore e posteriore: nel primo debuttano nuove prese d’aria verticali, ma anche gruppi ottici di nuovo disegno. In attesa di scoprire come saranno nel modello definitivo, i prototipi circolano con luci posticce appiccicate alle estremità del paraurti (che pure brutte brutte non sono, ma dubito fortemente che arriveranno in produzione). Il paraurti posteriore cambierà soprattutto nella parte bassa, che vediamo interamente rivestita di nastro adesivo, che copre anche le prese d’aria sul cofano motore.

VEDI ANCHE

Porsche 911 2023: il facelift della coupé impegnata an Nurburgring

QUEGLI SCARICHI... Al momento la gamma di motorizzazioni dovrebbe rimanere invariata. Un’occhiata più da vicino al posteriore del prototipo pizzicato al ‘Ring mostra scarichi simili a quelli della Cayman GT4 GTS 4.0, montati anche sulla Boxster GTS. Entrambi montano un sei cilindri in linea da 4 litri aspirato, che potrebbe quindi tornare nella gamma della 911, per la gioia degli appassionati. Incrociamo le dita!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/11/2022