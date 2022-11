Polestar 6 punta in alto e mette nel mirino sua maestà Porsche 911

OBIETTIVO AMBIZIOSO PER LA BEV SVEDESE Polestar è sbarcata da poco in Italia, ma il brand scandinavo di automobili elettriche è all’opera da un po’ di tempo e sta imponendosi come concreto competitor di marchi già affermati come Tesla. La gamma comprende berline e SUV, ma è in agenda anche una supersportiva a batterie, la Polestar 6, che ha messo nel mirino nientepopodimeno che la Porsche 911. Si, avete capito bene, secondo i manager svedesi è la iconica tedesca con motori endotermici il punto di riferimento della due posti scandinava, senza perdere di vista tutto il potenziale della granturismo BEV Taycan.

Polestar 6: la dinamica mette nel mirino una vera regina come la Porsche 911SI GIOCA TANTO SULLA DINAMICA Infatti, la casa automobilistica svedese ritiene che questi due modelli siano il punto di riferimento “per la dinamica del veicolo”. In una recente intervista rimbalzata sul web, Edward Trinh, Product Planning Manager di Polestar Australia, ha dichiarato che la sportiva elettrica di Polestar, il cui debutto è previsto per il 2026, punterà i fari esattamente su quei due modelli di Zuffenhausen. “Stiamo confrontando la dinamica dei nostri prototipi con quelle Porsche”, ha detto. Secondo Trinh, gli scandinavi prendono sul serio le performance espresse da 911 e Taycan e vogliono che Polestar 6 generi gioia curva dopo curva. “Parlando con il team di ricerca e sviluppo, abbiamo ottenuto un po' di informazioni privilegiate dal responsabile della dinamica del veicolo, che ci ha anticipato come stanno sviluppando un sistema di sospensioni altamente evoluto”. “Ricordo che la dinamica del veicolo è il nostro background, non possiamo dimenticare quella eredità”, ha aggiunto.

Polestar 6: un dettaglio dei cerchi in lega leggera da 22'' dal design aerodinamicoLE PAROLE DEL TOP MANAGER Il boss di Polestar, Thomas Ingenlath, aveva detto in precedenza che la sorprendente roadster si sarebbe confrontata con la 911. “Abbiamo creato questa piattaforma in lega leggera per modelli di segmento premium. Qui siamo in competizione con la Porsche 911 e quel tipo di auto”, ha affermato il CEO. Questo autotelaio in alluminio è leggero (condizione essenziale per un veicolo elettrico) ma comunque immensamente resistente. Parlando con la stampa, Trinh ha affermato che si tratta di un design all'avanguardia, che ci si aspetterebbe di vedere su automobili altamente focalizzate sulle performance come Lotus o McLaren. “Sono diversi gradi di alluminio di alta qualità incollati insieme con adesivo e poi cotti in forno, che assicurano un elevatissima rigidità torsionale”. La stessa piattaforma sarà condivisa con l'imminente Polestar 5”.

Polestar 6: un abitacolo super tecnologico, ma minimal e lussuoso OBIETTIVO SOSTENIBILITÀ La sostenibilità è un altro tema presente in tutto il veicolo, ma non riguarda solo la neutralità del carbonio. Ciò rende i veicoli più facili da riparare e riciclare. Detto questo, non siamo sicuri di quanto la versione di produzione assomiglierà al concept che vedete nelle immagini, ma Trinh ha affermato che il tetto in metallo ripiegabile elettricamente rimarrà. Ci aspettiamo che vengano mostrati maggiori dettagli avvicinandosi alla data di lancio del 2026, per ora, ecco cosa sappiamo della sportiva di Polestar.

Polestar 6: due motori per 884 CV, trazione integrale e 250 orari di punta LA LIMITED EDITION È GIÀ SOLD OUT L'elegante verniciatura Sky Blue sarà riservata alla LA Concept Edition. Tutte le 500 unità di questa variante a tiratura limitata sono già state vendute, ma poco dopo seguiranno modelli standard. “Non hanno ancora mostrato la tavolozza colori per questo modello, tutto quello che so è che arriverà in una sfumatura di bianco”, ha aggiunto Trinh. Lato prestazioni, Polestar punta a una velocità massima di 250 km/h e un tempo di 0-100 km/h di 3,2 secondi. I doppi motori elettrici garantiranno una potenza complessiva di 650 kW (884 CV) e 900 Nm di coppia a tutte e quattro le ruote. Numeri da brividi per una BEV, ma riusciranno a emozionare come quelli della leggendaria ''noveundici''?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/11/2022