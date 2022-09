Polestar 3 arriva il 12 ottobre: ecco come seguire la diretta

Presentazione in streaming su YouTube del primo SUV elettrico di Polestar: linea da sportiva, fino a 516 CV di potenza. Come seguire la diretta

Si prepara a debuttare anche in Italia il marchio Polestar, cugino svedese di Volvo (entrambe sono controllate dalla cinese Geely): qualche settimana fa abbiamo intervistato Alexander Lutz, Amministratore Delegato di Polestar Italia, e nel frattempo fervono i preparativi per il SUV Polestar 3, che verrà presentato in streaming, in contemporanea mondiale, il prossimo 12 ottobre. La diretta sarà sul canale ufficiale YouTube di Polestar, che trovate comodamente embeddato qui sotto:

GEMELLE DIVERSE Del primo SUV di Polestar abbiamo solo un paio di immagini di un concept trapelate in questi mesi. La parentela con la SUV coupé di Volvo C40 Recharge (con cui condivide il pianale) è innegabile, ma la linea è più filante e sinuosa, con una linea di cintura alta che risale verso il tetto già dal secondo finestrino. Originale lo spoiler all’altezza dei gruppi ottici anteriori, elemento che potrebbe sparire dal modello definitivo.

Polestar 3, la diretta streaming il 12 ottobre: visuale laterale del concept

TECNOLOGICA... Come le ultime elettriche di Goteborg, anche Polestar 3 avrà il cuore pulsante Nvidia Drive, tecnologia di core computing avanzata prossima al debutto anche su modelli di Hyundai e Mercedes, e che offre grande capacità di calcolo per tutti i servizi connessi dell’auto, dall’infotainment all’Intelligenza Artificiale che si dovrà occupare della gestione della batteria.

VEDI ANCHE

Polestar 3, la diretta streaming il 12 ottobre: la ''cugina'' Volvo C40 Recharge

... E POTENTE! Come le elettriche di Volvo, anche Polestar 3 avrà una configurazione dual motor e la trazione integrale, con il motore anteriore utilizzato solo quando viene richiesta tutta la potenza disponibile. Per far fronte alle prestazioni sportive dell’auto, di serie sono previste sospensioni ad aria e ammortizzatori attivi. Su richiesta il Performance Pack, che porta la potenza di picco a ben 380 kW (516 CV) e 910 Nm, in abbinamento a una taratura specifica di telaio e sospensioni e dettagli color oro (su tappi delle gomme, cinture di sicurezza e striscia luminosa nella plancia).

Polestar 3: a ottobre la premiere mondiale

APPUNTAMENTO TRA DUE SETTIMANE La presentazione ufficiale di Polestar 3, tenuta dal CEO della casa Thomas Ingenlath, accompagnato dal responsabile del design Maximilian Missoni, si terrà il prossimo 12 ottobre alle 19.00.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/09/2022