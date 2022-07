Polestar e non solo: il punto sulle auto elettriche con Alexander Lutz

L’avventura è cominciata con Polestar 1, grande coupé ibrida in tiratura limitata, ma la Casa Svedese cugina di Volvo punta alle auto 100% elettriche premium: lusso e sostenibilità, con la chiara intenzione di mettere in riga le rivali tedesche e l’immancabile Tesla. Nell’autunno di quest’anno arriva in Italia con la berlina Polestar 2 e svela il SUV Polestar 3 a cui seguirà il SUV coupé Polestar 4 nel 2023. L’anno successivo toccherà alla Polestar 5, la GT a 4 porte ispirata alla concept Precept, che ha debuttato al Festival di Goodwood. Poi, forse, toccherà a una roadster da urlo derivata dalla concept O2 che non ha ancora ricevutoi il via libera. Ho incontrato Alexander Lutz, Amministratore Delegato di Polestar Italia, per conoscere meglio il Marchio.

Alexnder Lutz, Amministratore Delegato di Polestar Italia

QUATTRO CHIACCHIERE COL BOSS Durante l'intervista abbiamo approfondito la relazione tra Polestar e Volvo, scoperto il prezzo della Polestar 4 e qual è la caratteristica che rende le Polestar auto sostanzialmente uniche sul mercato. Ma la chiacchierata è diventata anche un'analisi del presente e del futuro della mobilità, delle auto elettriche e della sostenibilità. Se in passato il nome Polestar era legato alle corse automobilistiche, ora la casa Svedese affronta il domani con ben altri traguardi in mente. Diventerà un’icona di stile? Dal debutto non scommetterei il contrario.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/07/2022