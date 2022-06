Polestar sbarca in Italia, ecco quando e con quali modelli

Aggiungi un posto a tavola, un nuovo marchio è pronto per aggiungersi all'allegra compagnia. Un'opzione in più a catalogo, un'opzione - manco a dirlo - per chi cerca una vettura full electric. Presto il marchio Polestar, come parte di una più ampia strategia di espansione geografica, sarà regolarmente in vendita pure in Italia. Lo sarà nella seconda parte del 2022, siamo in attesa di conoscere scadenze più precise. Quali modelli tra cui scegliere?

Polestar 3, dal 2023 anche in Italia

VEDI ANCHE

PESCA UN NUMERO Attualmente il brand 100% elettrico del Gruppo Geely, sorta di spin-off del marchio Volvo, presidia 25 mercati con la berlina Polestar 2, diretta rivale di Tesla Model 3, ma la gamma è destinata ad allargarsi. A ottobre è in programma la world premiere di Polestar 3, il primo SUV. Cui seguirà, nel 2023, il relativo SUV coupé Polestar 4. All'orizzonte (2024), la Gran turismo 4 porte Polestar 5, del cui prototipo avremo un assaggio al Goodwood Festival of Speed dal 23 al 26 giugno prossimi.

Polestar 5 concept

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/06/2022