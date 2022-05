Polestar 3, svelato in autunno il rivale di Audi e-tron e Tesla Model X

I numeri complessivi rimangono piccoli, ma il marchio svedese è in crescita, e presto arriverà anche in Italia. Il prossimo modello sarà un SUV

Non solo concept, prototipi di auto scoperte e moto assurde: il brand Polestar (acquistato da Volvo nel 2015 e dedicato esplicitamente allo sviluppo di auto elettriche ad alte prestazioni) sta lentamente crescendo e guadagnando quote di mercato. I primi quattro mesi del 2022 hanno visto un raddoppio di vendite (circa 14mila) rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre gli ordini sono praticamente triplicati (circa 23mila). Numero abbastanza piccoli, ma che raccontano di un brand comunque in crescita.

Polestar 3: a ottobre la premiere mondiale

NON C’È DUE SENZA TRE Dopo la coupé Polestar 1, che ha debuttato nel 2017, e la berlina a quattro porte Polestar 2, uscita due anni più tardi, la casa di Göteborg si prepara a presentare al mondo il suo terzo modello. Che, con fantasia tutta svedese, si chiamerà... Indovinate un po’, proprio Polestar 3. “Riteniamo che la nostra crescita possa essere ulteriormente accelerata dall’ingresso nel mercato dei SUV, che per noi coinciderà con la presentazione mondiale, il prossimo ottobre, dell’atteso SUV elettrico ad alte prestazioni Polestar 3”, ha dichiarato Thomas Ingenlath, CEO della casa svedese. L’auto sarà prodotta in Cina (Volvo è stata acquistata da Geely nel 2010) e negli Stati Uniti.

COM’È FATTO Non abbiamo moltissime informazioni, e le poche che riportiamo sono frutto di immagini rubacchiate qua e là e ipotesi piuttosto ragionate: Polestar 3 sarà grosso, lungo poco meno di cinque metri, ponendolo in diretta concorrenza con Audi e-tron, BMW iX e Tesla Model X. Prevedibile l’arrivo di versioni single e dual motor, con la medesima architettura a 400V dei modelli attualmente in gamma e una ricarica in corrente continua che dovrebbe supportare almeno 200 kW di potenza. Prezzo stimato intorno ai 100mila euro, in linea con la concorrenza.

