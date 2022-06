Weekend elettrizzante a Goodwood, debutta la nuova Polestar 5

LA STELLA POLARE LANCIA LA NUOVA GT Il marchio Polestar ha ottenuto ottimi risultati da quando si è “sganciato” da Volvo ed è diventato un costruttore indipendente, pur nell'orbita dei cinesi di Geely. Dopo aver esordito con la Polestar 1, la casa automobilistica 100% elettrica ha lavorato su una serie di nuovi modelli, tra i quali fra i più esaltanti c’è la Polestar 5, una GT quattro porte ad alte prestazioni che è stata anticipata dal concept Precept. Dell’auto si era detto che avrebbe debuttato al Goodwood Festival of Speed, in Inghilterra, e così è stato. E, mentre l’auto sfrecciava sul tracciato collinare, Polestar ha rivelato tutte le sue specifiche tecniche. Innanzitutto, questa è la prima volta che il costruttore mostra in pubblico un prototipo dell'auto e il capo della ricerca e sviluppo del marchio nel Regno Unito, Pete Allen, ne era entusiasta: “La Polestar 5 si preannuncia come una superba GT a quattro porte e una vera Polestar nell’anima. La piattaforma combina le caratteristiche di un'auto esclusiva dalle prestazioni elevate con i moderni progressi per portare la tecnologia di un'auto sportiva, con telaio leggero e ad alta rigidità, nella produzione di massa”.

Nuova Polestar 5: al festival della velocità di Goodwood debutta la GT elettricaTELAIO LEGGERO ED ESCLUSIVO Una nuova piattaforma meccanica, con un esclusivo autotelaio in alluminio incollato, significa che questa è un’architettura perfetta per una BEV. Ma cosa abbiamo scoperto sui dati di potenza? Ebbene, lo sviluppo di “un nuovo propulsore elettrico top di gamma è in corso”, continua Allen, e gli obiettivi per questa configurazione sono elevati. Polestar afferma che il suo nuovo motore elettrico posteriore “fornirà una potenza elevata, insieme a un'architettura da 800 volt”, il che significa una ricarica super veloce.

Nuova Polestar 5: in arrivo fra due anni con due motori e oltre 800 CV di potenza POTENZA E COPPIA DA VERA… STAR In combinazione con il motore elettrico anteriore ad alto rendimento, la Polestar 5 ha come target la bellezza di (650 kW) 884 cavalli e 900 Nm di coppia. Al contrario, la Polestar 2 eroga fino a 408 CV e 660 Nm da una configurazione a doppio motore. Polestar non ha detto quali siano gli obiettivi di peso o accelerazione, ma dovremmo farci un'idea delle sue performance a breve, subito dopo la partecipazione alla passerella di Goodwood. La data di lancio è prevista per il 2024, dopodiché arriveranno i SUV Polestar 3 e Polestar 4. “Polestar 5 è un progetto che definisce l'azienda”, afferma il CEO Thomas Ingenlath. “Il suo design all'avanguardia e l'ingegneria avanzata danno il senso al futuro di Polestar. Abbiamo un grande talento che ci consente di creare veicoli elettrici davvero iconici”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/06/2022