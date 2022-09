Polestar 6 Concept edition, la cabrio elettrica è già sold out

Presentato come concept qualche mese fa, il nuovo modello della casa svedese arriverà nel 2026, ma la prima serie è già sold out

La casa svedese Polestar si prepara a sbarcare in Italia, come ci ha raccontato l’Amministratore Delegato Alexander Lutz qualche settimana fa. In attesa di poter provare su strada i loro primi modelli, a Goteborg non stanno con le mani in mano, e hanno annunciato che il concept elettrico 02 (presentato a inizio anno) diventerà una vettura di serie, disponibile dal 2026 con il nome di Polestar 6.

Polestar 6, visuale laterale

DATI TECNICI La roadster elettrica ad alte prestazioni svedese si caratterizza per lo stile e il design minimal degli altri modelli Polestar, e sarà costruita sulla medesima piattaforma modulare in alluminio di Polestar 5, con la quale condivide anche l’architettura a 800 Volt. Due i motori elettrici dell’auto, uno per asse, per una potenza combinata di 650 kW (pari aa 884 CV) e ben 900 Nm di coppia. Lo “0-100” dovrebbe essere coperto in 3,2 secondi, e la velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h.

Polestar 6, telaio in alluminio

LE DICHIARAZIONI “Considerata la straordinaria risposta di pubblico e stampa, abbiamo deciso di produrre questa splendida roadster”, ha commentato il CEO di Polestar Thomas Ingenlath. “Polestar 6 è la combinazione perfetta di alte prestazioni elettriche e il piacere di viaggiare all’aria aperta”.

Polestar 6, particolare del posteriore

SERIE LIMITATA... Per festeggiare degnamente la notizia, Polestar ha annunciato un’edizione speciale chiamata “Polestar 6 LA Concept edition”, che verrà prodotta in 500 esemplari numerati, caratterizzata dal colore Sky Blue che vedete in queste immagini, interni in pelle e cerchi da 21” che riprendono il design di quelli visti sulla concept O₂.

Polestar 6, gli interni

... E GIÀ ESAURITA Scordatevi di potervene mettere una in garage, comunque: tempo una settimana, e le 500 vetture sono già andate vendute. Non tutto è perduto, comunque: entro fine anno Polestar aprirà i pre-ordini per le versioni “normali” che, è bene ricordarlo, arriveranno comunque solo nel 2026.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 01/09/2022