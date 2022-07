Polestar, il futuro è elettrico (ma non per chi va in bicicletta)

Con i primi modelli in arrivo anche in Italia, la casa svedese arricchisce la sua gamma con una mountain bike in edizione limitata

Solo pochi giorni fa abbiamo avuto il privilegio di una chiacchierata con Alexander Lutz, Amministratore Delegato di Polestar Italia, in occasione del debutto sul mercato italiano del marchio premium (“cugino” di Volvo) produttore di auto esclusivamente elettriche. Ma la mobilità del futuro, lo sappiamo, passa anche per mezzi come le biciclette, anche muscolari e non necessariamente a pedalata assistita.

Polestar Allebike Alpha, mountain bike in edizione limitata

LA BICICLETTA Oltre alla sua gamma di veicoli (che comprende la Polestar 2, 3, 4 e 5 - grazie per aver scelto nomi facili da ricordare), Polestar ha presentato una mountain bike muscolare realizzata in collaborazione con l’azienda svedese Allebike, specializzata in biciclette di alta gamma. Chiamata con fantasia tutta scandinava Allebike Alpha Polestar Edition, si tratta di una mountain bike full suspended basata sul modello Alpha di Allebike, verrà prodotta in 100 esemplari e messa in vendita esclusivamente sul sito internet del costruttore svedese, Polestar Additionals. Il prezzo? 9.500 euro: all’altezza dell’esclusività del modello.

Polestar Allebike Alpha, i freni a disco e la forcella anteriori

COME È FATTA La bicicletta sarà disponibile in due colori, Snow e Space, avrà telaio in fibra di carbonio reinforzato con polimeri e geometria da downhill, con carro corto e ruote da 29”. Lo stile minimalista di Polestar emerge nelle forme molto angolate del telaio, ma anche nella ricerca di pulizia formale con i cablaggi tutti nascosti alla vista. Di serie, il reggisella telescopico e il cambio sono wireless. Forcella anteriore, sospensione centrale (entrambe Öhlins) e tappi per gli pneumatici sono dipinti in Swedish Gold, lo stesso colore utilizzato per il pacchetto Performance di Polestar 2.

SCHEDA TECNICA ALPHA POLESTAR EDITION

Telaio Fibra di carbonio, due attacchi per borracce, taglia 173-188 cm Forcella Ohlins RXF34 130mm Sospensione Ohlins TTX1Air 120mm Cerchi Vincent CF-W 29” Ruote Pirelli Scorpion XC-S Pro 29x2,4” Cambio SRAM XX1 AXS 12 velocità wireless Freni SRAM level ultimate 180/160mm Sella Vincent Sadel Evo Race FT Reggisella Rockshox reverb AXS 125mm, wireless Manubrio Gemini Kastor Peso 11,5 kg Prezzo 9.500 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/07/2022