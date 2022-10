Che numeri! Polestar 3, il SUV elettrico da 500 CV e 600 km di autonomia

È finalmente stato presentato Polestar 3, il primo SUV della casa svedese che si prepara al debutto anche da noi (abbiamo intervistato Alexander Lutz, CEO di Polestar Italia). Arriverà nel 2023, ma i preordini sono già aperti. Andiamo a scoprirlo più da vicino.

Polestar 3, visuale di 3/4 anteriore

Ispirato al prototipo Precept, Polestar 3 mantiene il profilo aerodinamico che nasconde in parte la sua natura da SUV, pur mantenendo una presenza su strada piuttosto imponente: è lungo 4 metri e 90 centimetri, largo due metri e 10 cm (con gli specchietti), alto 1 metro e 60 centimetri, e con un generoso passo che arriva a sfiorare i tre metri.

Polestar 3, visuale laterale

AERODINAMICA PRIMA DI TUTTO Oltre al profilo sinuoso e alla linea discendente del tetto, Polestar 3 integra un’ala aerodinamica nel cofano e una nello spoiler sopra il tetto, che contribuiscono a far defluire l’aria e ridurre la deportanza alle alte velocità. Sempre con funzione aerodinamica, gli specchietti retrovisori hanno un alloggiamento molto sottile che ne riduce la sezione a contatto con l’aria, le maniglie scompaiono nelle portiere quando l’auto è in movimento, e sono ben visibili due lame aerodinamiche nel paraurti posteriore.

Polestar 3, visuale di 3/4 posteriore

LUCI Inconfondibile la firma luminosa a T dei gruppi ottici anteriori, che su richiesta possono anche essere a matrice di LED, così da illuminare al massimo quanto sta davanti all’auto, ma non le auto che sopraggiungono in direzione opposta. Dietro, una striscia di LED luminosi attraversa l’auto da parte a parte, aumentando la visibilità - anche di giorno - e rendendo immediatamente riconoscibile Polestar 3 nel traffico.

Polestar 3, visuale dall'alto

COLORI E CERCHI I cerchi in lega sono disponibili con misure da 20” a 22”; il taglio più piccolo è riservato ai pneumatici invernali. L’auto che vedete nelle immagini e nel video è nel caratteristico colore bianco di Polestar, ma 3 è disponibile anche in cinque tinte metallizzate: grigio chiaro, grigio scuro, magnesio, blu scuro e nero. Da questo punto di vista, forse, si poteva osare qualcosina di più...

Stile rigorosamente minimal per l’abitacolo, come da tradizione scandinava, con materiali ricercati e finiture premium. Scenografico lo schermo centrale dell’infotainment da 14,5”, nel quale sono racchiusi tutti i comandi dell’auto, compresi quelli per il climatizzatore automatico a tre zone.

Polestar 3, il posto guida

SOSTENIBILITÀ Oltre che per la loro qualità, i materiali utilizzati all’interno di Polestar 3 sono stati selezionati per la loro sostenibilità, un valore sempre più ricercato nel segmento premium (e non solo, in realtà): questo vuol dire pelle realizzata senza maltrattamenti, lana certificata secondo gli standard di rispetto degli animali, ma anche un piano di riciclo che permetta di ridurre l’impronta di CO2 del ciclo vitale dell’auto.

Polestar 3, il volante

CUORE TECNOLOGICO Polestar 3 è il primo modello della casa svedese con il processore Nvidia Drive ad alte prestazioni, utilizzato anche dalle cugine Volvo. Un chip che gestisce tutte le informazioni che arrivano dai sensori, dalle telecamere e dal Lidar (che arriverà solo nel 2023), e le utilizza per gli aiuti e l’assistenza alla guida. L’infotainment invece è mosso da un processore Snapdragon di Qualcomm, sul quale è installato il sistema operativo Android Automotive, già provato su Volvo XC40 e che trasforma l’auto in uno smartphone su ruote.

Polestar 3, visuale posteriore

Al lancio Polestar 3 sarà disponibile con una configurazione dual motor: trazione integrale, ma con la possibilità di andare solo col motore anteriore quando serve conservare energia. La potenza di picco è di 360 kW (490 CV), con 840 Nm di coppia. Su richiesta, a poco più di 6mila euro, il pacchetto Performance, che porta la potenza a 380 kW (516 CV) e 910 Nm. Le prestazioni sono da vera sportiva: lo “zero-cento” è coperto in 5 secondi (4,7 col pacchetto Performance), e la velocità massima è di 210 km/h.

Polestar 3, dati tecnici indicati sulla portiera

BATTERIA E AUTONOMIA Generosa la dimensione delle batterie alloggiate sotto il pianale: ben 111 kWh, che dovrebbero garantire a Polestar 3 di percorrere più di 600 km senza preoccupazioni (dato in attesa di omologazione WLTP). Il caricatore di bordo per le colonnine in corrente alternata è da 11 kW, mentre in corrente continua l’auto accetta potenze fino a 250 kW, che permettono di passare dal 10% all’80% in mezz’ora. Di serie la ricarica bidirezionale, che permette di utilizzare Polestar 3 come batteria.

Per il modello di lancio, Polestar 3 è dotato di serie dei pacchetti Plus Pack e Pilot Pack, che prevedono la guida assistita di secondo livello, stereo con 25 altoparlanti (alcuni nei poggiatesta anteriori) di Bowers & Wilkins, porte a chiusura “soft”, head-up display e tetto panoramico.

Polestar 3, i sensori nella mascherina anteriore

PRODUZIONE IN DUE SEDI Polestar 3 verrà costruita nella fabbrica Volvo di Chengdu, in Cina, con le prime consegne previste per la fine del 2023. Partirà presto anche la produzione nello stabilimento Volvo di Ridgeville, in South Carolina, con i primi esemplari pronti da metà 2024. Prezzo? A partire da circa 89.900 euro.

Dimensioni 4.900 x 2.120 x 1.614 mm Passo 2.985 mm Peso 2.670 kg Ripartizione pesi 50:50 Potenza 360 kW (490 CV) Performance Pack 380 kW (516 CV) Coppia massima 840 Nm Performance Pack 910 Nm Velocità massima 210 km/h Accelerazione 0-100 km/h 5 secondi (4,7 con Performance Pack) Batteria 111 kWh Autonomia stimata 610 km Potenza ricarica AC 250 kW Potenza ricarica DC 11 kW Capacità di traino 2.200 kg Diametro di sterzata 11,8 m Bagagliaio Da 484 a 1.411 litri Prezzo indicativo 89.900 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/10/2022