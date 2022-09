Quanto costa Polestar 3? In Inghilterra l'hanno già svelato

La presentazione ufficiale è imminente: il nuovo SUV elettrico Polestar 3 si svela online il 12 ottobre prossimo (guarda qui la diretta video), e in tale data pare che si apriranno anche gli ordini, ma ancora prima del debutto in società i prezzi e le versioni sarebbero stati comunicati ufficialmente nel Regno Unito, come riporta la testata Auto Express.

Polestar 3: a ottobre la premiere mondiale

Polestar 3 Long Range è il modello base della gamma e si dice che in Inghilterra costerà 79.845 sterline (pari a circa 90.900 euro). La scheda tecnica indica che avrà una batteria da 111 kWh lordi (107 kWh utilizzabili per la ricarica) e la trazione integrale: grazie a due motori elettrici, che combinati svilupperebbero 496 cavalli e 840 Nm di coppia. La velocità massima sarebbe di 210 km/h mentre basterebbero 5 secondi per completare lo 0-100 km/h. Più importante, trattandosi di un'auto elettrica, è l'autonomia, che in base al ciclo WLTP sarebbe indicata in 610 km, con capacità di ricarica rapida a 250 kW per recuperare l'80% dell'energia in mezz'ora.

Top di gamma sarebbe la Polestar 3 Performance, dalla connotazione più sportiva, che sul mercato inglese sarà in vendita - pare - a partire da 85.445 sterline (circa 97.300 euro). La batteria sarebbe la medesima della versione LR, ma potenza e coppia salirebbero a 517 CV e 910 Nm, mentre lo 0-100 km/h scenderebbe a 4,7''. Invariate le capacità di ricarica; mentre l'autonomia si ridurrebbe a 560 km, sia per le diverse regolazioni del powertrain sia per specifiche ruote da 22 pollici previste come standard, in luogo di quelle da 21 pollici che equipaggiano la Long Range. L'assetto riceverebbe una taratura ad hoc, che abbasserebbe il corpo vettura di 13 mm; mentre dettagli dorati e una striscia luminosa interna caratterizzerebbero il look.

