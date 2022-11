Silenzio, parla il Boxer: la nuova Porsche 911 Dakar in off-road

Nove minuti di immagini spettacolari, nove minuti in cui a parlare è solo il motore Boxer della nuova Porsche 911 Dakar. Ve l'abbiamo già presentata la 992 in salsa offroad, che omaggia la Porsche 953 del 1984, trionfatrice al mitico rally Parigi-Dakar. Ora, per apprezzarla ancora meglio, eccovi un video da YouTube che raccoglie le riprese più spettacolari fatte tra Dubai, la Francia e la Svezia. Si va dalle pietraie del Reg alle dune del deserto sabbioso Erg. Dalle strade sterrate, dove la Porsche può finalmente scatenare tutta la sua cavalleria, alle piste di ghiaccio della Lapponia dove si esibisce in interminabili traversi: con il pilota che guarda la strada dal finestrino laterale, visti gli angoli di drift vicini ai 90°.

VEDI ANCHE

LA 911 DAKAR IN BREVE La nuova Porsche 911 Dakar brucia lo 0-100 km/h in 3,4 secondi, grazie al 6 cilindri bi-turbo da 3,0 litri con 480 CV e 570 Nm. La velocità è limitata a 240 km/h, per non distruggere le gomme adatte all'uso fuoristrada. Cambio a doppia frizione PDK e trazione integrale sono di serie, così come le sospensioni attive ad altezza variabile e le ruote posteriori sterzanti. Tra i driving mode compaiono due modalità di guida specifiche: Rallye, che privilegia la trazione posteriore, è ideale per superfici sconnesse e irregolari; Offroad alza l'altezza al massimo, per la massima trazione su terreni difficili e sabbia. Entrambe le nuove modalità di guida integrano il nuovo Rallye Launch Control, che migliora lo sprint sullo sconnesso, aumentando lo slittamento consentito alle ruote fino a circa il 20%. Prezzo a partire da 222.020 euro e se poi volete anche il Rallye Design Package aggiungete al conto altri 26.061 euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/11/2022