Porsche Panamera: l'elettricità non le mette paura, ecco come cambia

Lo avevamo scritto qualche mese fa: guardando le vendite di Porsche dal 2021, l’elettrica Taycan è stata un grande successo, con numeri che hanno quasi superato la “rocciosa” (in senso di risultati) 911. La granturismo a batterie è un’auto così ben riuscita che i clienti del brand tedesco sembrano preferirla rispetto all'attuale Panamera, che è stata venduta solo in 4.257 esemplari nel 2021 (il più basso di qualsiasi altro modello Porsche) rispetto alla Taycan con 9.419 unità. Inizialmente, erano circolate voci dal quartier generale di Zuffenhausen che il successo della Taycan avrebbe potuto decretare in modo definitivo il pensionamento della Panamera, ma le foto di un prototipo in total black della berlina di nuova generazione lasciavano presagire che Porsche aveva iniziato lo sviluppo dell'inedita quattro porte. E le immagini viste più di recente dell’auto quasi priva di pellicole mimetiche, confermavano che gli aggiornamenti ci avrebbero portato qualche novità.

Nuova Porsche Panamera: i prototipi della nuova super berlina tedescaIN ARRIVO NUMEROSI AGGIORNAMENTI Oggi, le foto dei prototipi con la carrozzeria in bella vista ci mostrano ancora meglio quella che sarà probabilmente l’ultima edizione della “berlinona” con motori a combustione. L’auto è stata immortalata sul famoso circuito del Nürburgring, in Germania, dove tanti costruttori portano i loro modelli per i test dinamici prima della messa in produzione. Piccola premessa: la Panamera di seconda generazione è arrivata nel 2017, quindi è logico aspettarsi il debutto del nuovo modello, se ci basiamo sulla cronologia dei lanci dell’auto, che in questo caso significa sei anni di presenza nei listini della Casa tedesca.

VEDI ANCHE

Nuova Porsche Panamera: look ispirato alla Taycan 100% elettricaPRENDE SPUNTO DALLA CUGINA A BATTERIE Detto questo, il modello quasi pronto a entrare in produzione sembra prendere in prestito elementi stilistici dalla Taycan per rendere il design dell’auto più futuristico. Per quanto riguarda i motori, non si sa ancora cosa ci sarà sotto il cofano della prossima Panamera, ma notizie precedenti hanno accennato a una soluzione ibrida basata sulla presenza di due sportelli per il rifornimento, uno per la benzina e l’altro per l’energia elettrica. Purtroppo, tutte le foto che vediamo oggi includono solo il lato passeggero; quindi, non è chiaro se il muletto ripreso sui cordoli del Nürburgring avesse una presa di ricarica sul lato conducente. In effetti, non tutti i clienti sono pronti a passare a un'auto 100% elettrica; quindi, proporre la Panamera di nuova generazione come plug-in hybrid sembra una mossa intelligente da parte di Porsche. Se i tempi di sviluppo e collaudo saranno rispettati, potremmo vedere la nuova auto entro la fine dell’anno o al massimo i primi mesi del 2024, in leggera controtendenza con le prime notizie, che la davano in arrivo alla fine del 2022 o nei primi mesi del 2023.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/07/2023