Porsche si dà la scossa: apre la prima lounge di ricarica per auto elettriche

Tutti a dire che bisogna ampliare l’infrastruttura di ricarica per le auto elettriche, altrimenti non si risolve il problema dei rifornimenti... Ciascuno deve fare la sua parte, a cominciare dalle case automobilistiche che continuano a sfornare modelli solamente a batteria. Il gruppo Volkswagen, uno dei più attivi nella spinta verso la transizione elettrica, ha già inaugurato in Italia i primi punti di ricarica della rete fast charge Ewiva, realizzata in collaborazione con Enel X.

Porsche Charging Lounge: design curatissimo per esperienze premium

LOUNGE ESCLUSIVE Porsche (che punta a vendere l’80% dei propri modelli solo elettrici entro il 2030) ha deciso di percorrere una strada più esclusiva: una rete di ricarica dislocata lungo le principali direttrici europee, in grado di offrire un'esperienza di ricarica in linea con le aspettative legate al brand di Stoccarda. Esclusiva a partire dal nome delle stazioni di ricarica, che non si chiamano in maniera così ordinaria e comune, ma Porsche Charging Lounge.

Porsche Charging Lounge: ricarica veloce a 300 kW

LA PRIMA DI MOLTE La prima lounge è stata inaugurata nei giorni scorsi alle porte di Bingen am Rhein, a pochi minuti dallo svincolo autostradale A60/A61, vicino a Francoforte. La struttura dispone di sei colonnine di ricarica rapida da 300 kW in corrente continua, e di quattro punti di ricarica da 22 kW in corrente alternata. La stazione è aperta 24 ore su 24, sette giorni su sette, e l’energia erogata proviene da fonti rinnovabili certificate. Il prezzo di ricarica è di 33 centesimi / kilowattora.

VEDI ANCHE

Porsche Charging Lounge: l'interno della struttura (a impatto ambientale nullo)

STILE UNICO Curatissimo il design della struttura, con le colonnine coperte da un sottilissimo tetto che si collega all’edificio principale, mentre la lounge vera e propria ha ampie superfici vetrate, ed è riscaldata/climatizzata da una pompa di calore che non utilizza combustibili fossili (parte dell'elettricità necessaria è fornita dall'impianto fotovoltaico a celle solari sul tetto). All’interno si trovano moderni servizi igienici, una ampia scelta di bevande analcoliche e snack, oltre che una rete WiFi ad alta velocità e uno specchio “smart” per qualche semplice esercizio fisico da svolgere per rilassare i muscoli prima di riprendere il viaggio.

Porsche Charging Lounge: inaugurata la prima stazione vicino a Francoforte

E LE ALTRE? Nel corso del 2024 è prevista l'apertura di altre Porsche Charging Lounge in Germania, Austria e Svizzera. Al momento la potenza di ricarica si ferma a “soli” 300 kW, ma già nel corso del prossimi mesi verrà potenziata fino a 400 kW per punto di ricarica.

SOLO PER I ''PORSCHISTI'' Al momento l’esclusività delle Porsche Charging Lounge è assicurata dal fatto che solo i possessori delle sportive di Stoccarda possono accedervi. Per alzare la barriera all’ingresso occorre infatti un identificativo Porsche, che deve essere collegato alla vettura; se la targa è registrata nel Porsche ID, la barriera si apre automaticamente. In alternativa, è possibile usare la propria Porsche Charging Card o un codice QR fornito dall'app MyPorsche.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 22/08/2023