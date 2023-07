Pedalate senza pensieri: le nuove eBike di Porsche cambiano marcia da sole

È di un annetto fa la notizia che Porsche ha completato l’acquisizione di Fazua, uno dei principali produttori di motori per biciclette elettriche, e dell’apertura delle attività di Porsche eBike Performance GmbH, divisione dedicata proprio alle e-bike. In attesa di vedere i primi modelli sviluppati internamente alla casa di Stoccarda, Porsche ha presentato l’ultima evoluzione della eBike Cross, in commercio da un paio d’anni, e realizzata ancora una volta con la collaborazione dello specialista Rotwild.

PORSCHE EBIKE CROSS PERFORMANCE

Porsche eBike Cross Performance EXC, visuale laterale

La principale novità delle nuove eBike Cross Performance di Porsche è la presenza del cambio Shimano XT DI2 a 12 velocità con funzione Auto Shift e Free Shift: la prima, come dice il nome, lascia alla bicicletta di cambiare automaticamente in base allo sforzo applicato ai pedali, e adattarsi di conseguenza al terreno - e alla pendenza - che si sta affrontando. Il risultato è una pedalata più fluida, senza distrazioni, per concentrarsi maggiormente sul paesaggio, o sulle difficoltà tecniche del percorso.

Porsche eBike Cross Performance EXC, 85 Nm di coppia nel motore

MOTORE E BATTERIA Il cambio Shimano con Auto Shift funziona solo con il powertrain dello stesso produttore, lo Shimano EP-801 da 85 Nm di coppia massima, abbinato a una batteria da 630 Wh (504 per il modello taglia S). Il motore offre due profili di guida: il primo con tre livelli di assistenza (Eco, Trail e Boost), mentre la modalità Fine Tune del secondo profilo consente di intervenire su quindici diversi parametri.

Porsche eBike Cross Performance EXC, powertrain Shimano

VEDI ANCHE

TUTTO IL RESTO L’impianto frenante è un Magura MT7 con pistoncini a quattro pinze, mentre le sospensioni sono dello specialista Fox, con escursione di 120 mm all’anteriore e 100 mm nell’ammortizzatore centrale. Il telaio è in fibra di carbonio, come le ruote della Crankbrothers. A completare la dotazione provvede un manubrio B220 Flatriser 35 della Rotwild, anch’esso di carbonio, e il reggisella telescopico di Crankbrothers.

PORSCHE EBIKE CROSS PERFORMANCE EXC

Porsche eBike Cross Performance EXC accanto a una Taycan dello stesso colore

La bicicletta è la stessa, ma costa un migliaio di euro in più, che vanno tutti nella colorazione del telaio, verniciato a mano con la palette di Porsche Exclusive Manufaktur, che comprende: Star Ruby Neo, Ice Gray Metallic, Mamba Green Metallic, Carmine Red, Shade Green Metallic e Shark Blue.

Porsche eBike Cross Performance EXC, particolare dell'obliquo

UPDATE Con il debutto delle nuove e-bike arrivano aggiornamenti anche per i modelli Sport e Cross già in commercio, che possono contare su nuove colorazioni, il più potente motore Shimano EP-801 e il cambio Shimano XT DI2 a 12 velocità con funzione Free Shift.

SCHEDA TECNICA PORSCHE EBIKE CROSS PERFORMANCE

Telaio Fibra di carbonio Forcella anteriore Fox 34 Float Factory 120 mm Ammortizzatore Fox Float DPS Factory Motore Shimano EP801, 250 W, 85 Nm Batteria 630 Wh (misura S 504 Wh) Cambio Shimano XT DI2 12 rapporti Freni Disco, MAGURA MT7 con quattro pistoncini Reggisella Telescopico Crankbrothers Highline 3 Ruote Crankbrothers Synthesis Enduro in carbonio Manubrio B220 Flatriser 35 780 mm in carbonio Peso 21 kg Carico massimo 120 kg Taglie S, M, L Prezzo 13.226 euro (14.251 euro EXC)

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/07/2023