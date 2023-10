Nuova Porsche 911: si rifà il look per restare al top delle preferenze

Ritocchi allo stile e (probabilmente) nuovo motore aspirato per la sportiva più amata dagli appassionati di Zuffenhausen. Ecco come cambia

Che la Porsche 911/992 sia un modello tra i più riusciti della Casa tedesca è un dato di fatto, visto il successo che la supercar ha avuto fin dal suo debutto nel 2018. Dopo quattro anni, tuttavia, anche per lei è arrivato il momento di qualche ritocco e le foto che vedete sono la testimonianza che i… lavori di restauro sono a buon punto. Infatti, uno dei prototipi libero dalle pellicole mimetiche è stato beccato nei dintorni del Nürburgring durante una uggiosa giornata autunnale. È la prima volta che vediamo la 911 aggiornata priva di maschere davanti e dietro, ad eccezione delle coperture delle decalcomanie sui fari e della scritta Porsche in coda.

Nuova Porsche 911: la serie 992 aggiorna il design per il 2024UN BEL RITOCCO AL LOOK Il restyling ci mostra il lavoro svolto dagli stilisti Porsche che sono intervenuti sul design del paraurti anteriore, che presenta lamelle verticali nelle prese d'aria alle due estremità. Lo stesso paraurti è stato modificato nelle forme rispetto a quello presente sul modello attuale, altrimenti non sarebbe stato possibile integrare in maniera così armoniosa le lamelle verticali (e attive). Con il restyling sarà modificato anche il paraurti posteriore, soprattutto nella sua parte più bassa. Lo stesso si può dire per gli sfoghi dell'aria del cofano motore.

Nuova Porsche 911: i prototipi durante i collaudi vicino al NurburgringLATO MOTORI RITORNO AL PASSATO, O QUASI Voci di corridoio coperte da anonimato, ma che arrivano direttamente da Zuffenhausen fanno sapere che la variante base della 911 – e sicuramente non stiamo parlando di quella che vedete nelle foto – tornerà ai motori aspirati. Si ritiene che la versione base potrebbe avere un motore derivato dal 4.0 attuale, ma con una cilindrata inferiore. Per adesso non ci resta che attendere nuove notizie, adesso godiamoci il nuovo stile dell’iconica sportiva tedesca, che debutterà tra pochi mesi.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/10/2023