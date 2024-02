Porsche 911: il nuovo look arriva anche sulla Targa, ecco come cambia

Sappiamo da un po’ di tempo che Porsche è al lavoro su un restyling per l'attuale gamma 911 e oggi possiamo vedere in anteprima un prototipo della variante Targa scovato durante alcuni test sulle strade ghiacciate del nord Europa. Questa è la prima volta che vediamo la 911 Targa aggiornata e svestita di tutte le pellicole mimetiche davanti e dietro, ad eccezione delle coperture adesive dei fari e delle scritte Porsche e Targa rispettivamente sul retro e sul montante B.

Nuova Porsche 911 Targa: rinnova il look e prosegue i collaudi ''scortata'' da una PanameraCAMBIA I CONNOTATI E SI VEDE Il restyling si è concentrato sulla zona anteriore con un nuovo design del paraurti, che presenta lamelle verticali nelle prese d'aria, in sintonia con gli altri modelli della prossima 911 visti in precedenza. Anche le prese d’aria stesse sono state modificate rispetto a quanto vediamo oggi poiché, altrimenti, non sarebbe stato possibile integrare le lame verticali, che sono anche attive.

VEDI ANCHE

Nuova Porsche 911 Targa: il profilo rimane sostanzialmente uguale a oggi

UN RITOCCHINO ANCHE AL POSTERIORE Con il restyling verrà modificato anche il paraurti posteriore, soprattutto nella sua parte più bassa. Lo stesso si può dire per le uscite d'aria del cofano motore. Queste le novità più grosse dal punto di vista del design. L’abitacolo dovrebbe restare sostanzialmente simile a oggi, pur con qualche aggiornamento sia a livello infotainment, sia dei materiali di rivestimento. Lato motori, da Zuffenhausen è scappata qualche news “sottobanco” che ci fa sapere come la variante base della 911 – e sicuramente non è il modello che stiamo guardando adesso – tornerà ai motori aspirati. Si ritiene che la 911 di attacco al listino potrebbe avere un motore derivato dal flat-six di 4,0, litri, ma con una cilindrata inferiore. Per ora non si sa di più, ma siamo certi che non tarderanno ad arrivare notizie più precise.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/02/2024