Volume al massimo! L'urlo della Porsche 911 GT3 R Rennsport è da brividi (video)

La 911 limited edition è un inno al motorsport che si spinge fino a 9.400 giri/min in un crescendo da pelle d'oca e il suo sound è gioia per le orecchie

L’esperienza di guida a bordo di una Porsche è fatta di mille sfaccettature che mettono insieme una quantità di emozioni raramente uguagliabile. Fra queste c’è anche il sound sprigionato dal leggendario flat-six, a maggior ragione se parliamo di una Porsche speciale, una 911 tra le più esclusive e performanti mai costruite. Stiamo parlando della 911 GT3 R Rennsport, diventata immediatamente un oggetto di culto e della quale, oggi, la Casa tedesca ha pubblicato un breve video “emozionale”, dove il protagonista è proprio il sound urlato a squarciagola dai suoi tubi di scarico. Si tratta di un assaggio del potenziale di quest’auto, incentrato sui decibel sprigionati dal motore mentre gira fino a 9.400 giri/min in pista. Sì, avete letto bene, 9.400 giri al minuto. Si tratta di 400 giri in più rispetto alla zona rossa della 911 GT3 RS standard e con un’erogazione ancora più brutale dato che la GT3 R Rennsport è un'edizione speciale track only. Senza alcuna serie o trofeo monomarca in cui competere, questa 911 non ha vincoli sulla rumorosità di scarico.

UNA LIMITED EDITION DAVVERO SPECIALE Lanciata come co-protagonista delle celebrazioni del 75° anniversario di Porsche e dei 60 anni della 911, la GT3 R Rennsport ha fatto il suo debutto pubblico alla Rennsport Reunion 7 all'inizio di quest'anno sul circuito di Laguna Seca, negli Stati Uniti. Il pubblico ha avuto il piacere di sentire un assaggio di come suonano i 9.400 giri al minuto, ma l'ultimo video di Porsche ci regala di più, poiché lo cattura utilizzando sette microfoni all'interno e all'esterno dell'auto, incluso uno nel vano motore, per un'esperienza senza eguali. A noi piacerebbe che la clip durasse più di qualche secondo e si concentrasse maggiormente sul suono dell'auto, ma anche i pochi istanti che riusciamo a udire sono sufficienti per farci venire la pelle d’oca.

Porsche 911 GT3 R Rennsport: il sound del motore a 9.400 giri è da brividiFLAT-SIX POTENZIATO Detto della musica generata dalla Porsche, se non avete familiarità con la GT3 R Rennsport, ve la raccontiamo noi brevemente. La supercar limited edition è equipaggiata con un motore a sei cilindri boxer aspirato da 4,2 litri strettamente imparentato con quello della 911 GT3 R da competizione. Ma la Rennsport è destinata ad essere venduta a collezionisti esigenti e non è vincolata dalle normative Balance of Performance (BoP) applicate alle vere auto da corsa. Ciò significa limite massimo a 9.400 giri/min e potenza di 612 cavalli, 87 CV in più rispetto alla 911 GT3 RS da strada. Per raggiungere questo obiettivo, il motore ha ricevuto in dote pistoni e alberi a camme su misura e funziona con carburante ad elevato numero di ottani. In vero stile da auto da corsa, c'è un cambio sequenziale a sei velocità con paddle sul volante e i rapporti di quarta, quinta e sesta marcia tarati in funzione del setup per la gara di Daytona dove ha corso la GT3 R.

Porsche 911 GT3 R Rennsport: l'abitacolo della supercar ispirato al motorsportPICCOLO TRUCCO PER ESALTARE LE EMOZIONI Per mandare a limitatore le emozioni del pubblico, è probabile che il video abbia utilizzato la registrazione di una GT3 R Rennsport completamente senza silenziatori, ma Porsche consentirà ai clienti di scegliere due versioni più silenziose con silenziatori e convertitori catalitici, specifici per circuiti con restrizioni sul rumore. Alcune piste, infatti, hanno imposto dei limiti ai decibel, che si traducono in una bandiera nera istantanea se l’auto li supera. Infine, saranno prodotte solo 77 unità della 911 GT3 R Rennsport a 951 mila euro ciascuna e, dalla clip qui sopra, sembra che quei 77 fortunati proprietari siano già pronti per scatenare il flat six fino al limite dei 9.400 giri al minuto.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/12/2023