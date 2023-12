Che la Targa sia con te! All'asta la Porsche 911 ex Ewan McGregor

Ultime chance per portarsi a casa la 911T Targa 1972 di Obi-Wan Kenobi. Che è in buone condizioni (l'auto), ma... non troppo

Quella carrozzeria nero su nero fa molto Star Wars, infatti la Porsche 911T Targa del 1972 all'asta Bring a Trailer di Monterey, in California è appartenuta (anche) proprio ad Obi-Wan Kenobi / Ewan McGregor. Anche se al volante ci vedremmo meglio un driver ancora più oscuro, tipo Darth Fener. Tu, invece, come ti ci vedi appollaiato sul sedile di sinistra? Se sei fan di Porsche e della saga, corri perché l'asta è ormai in scadenza.

Foto galattiche: Ewan McGregor posa con la sua 911 T Targa del '72

Annata 1972, la ''galattica'' Porsche 911T Targa è equipaggiata di fabbrica con motore boxer da 2,4 litri con iniezione meccanica Bosch. La potenza viene inviata alle ruote posteriori tramite un cambio manuale a cinque marce. Fuori, risaltano gli squisiti cerchi in lega Fuchs, mentre all'interno il look dark continua con moquette nera, finiture nere e sedili con supporti in similpelle nera. L’oscurità è interrotta solo dagli inserti in tessuto dei sedili che, nel classico stile Porsche, presentano la trama Pepita in bianco e nero.

Una sbirciata agli interni

VEDI ANCHE

L’auto è entrata in possesso di McGregor nel 2019 e si dice che prima di allora abbia sonnecchiato in un deposito sin dagli anni ’70. Ciò probabilmente deve aver catturato l'interesse dell'attore, che ha rimesso in circolazione l'esemplare dopo un attento restauro. Oltre a migliorarla meccanicamente sigillando il cambio, sostituendo la frizione e il volano, regolando le valvole e sostituendo alcune boccole, McGregor ha anche fatto aggiungere un sistema multimediale Porsche Classic con Bluetooth, Apple CarPlay e radio satellitare.

Quale chilometraggio? E chi lo sa...

Sfortunatamente, anche il quadro strumenti è stato riparato nel 2020, quindi non si conosce il chilometraggio reale. Il contachilometri oggi arriva a 38.000 miglia scarse (61.155 km), di cui solo 2.000 (3.218 km) aggiunte dal suo attuale proprietario (che non è McGregor), suggerendo che Obi-Wan ha guidato questa 911 in lungo e in largo. D’altro canto, ciò significa anche che questa Porsche è in condizioni buone, ma non eccezionali, il che potrebbe incidere sul suo valore. Già, quale ordine di prezzo? Al momento in cui scriviamo, l'offerta migliore è di 109.000 dollari: l'asta chiude oggi 18 dicembre. Che la forza di rilanciare sia con te.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/12/2023